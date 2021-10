Exigen salario trabajadores de Servicios Públicos

Trabajadores de las cuadrillas de limpieza de canales y barrido de la Coordinación de Servicios Públicos tomaron las instalaciones de dicha dependencia para demandar el pago inmediato de su salario, correspondiente a la primera quincena del mes de octubre.

Manifestaron tener el temor de que este retraso en el pago de su salario tenga como finalidad de que el coordinador Alejandro Sotelo Urióstegui, ex director de Saneamiento Básico en la pasada administración, pretenda darlos de baja sin ningún tipo de justificación.

Son poco más de 100 los trabajadores de las áreas de limpieza de canales y barrido de la ciudad los que se manifestaron afuera de la dependencia ubicada sobre la avenida Ruiz Cortines.

Sin dar a conocer sus nombres ante el temor de ser dados a de baja, los trabajadores indicaron que a cuatro días de la quincena, el coordinador no les ha dicho el motivo por el cual no recibieron su salario, por lo que esperan que de manera inmediata les entreguen su dinero el cual no rebasa los dos mil 500 pesos.

Asimismo, lo acusaron de no quererlos recibir para tener un diálogo sobre las causas por las cuales no les han pagado.

Advirtieron que si el titular de la dependencia no les responde, bloquearán la avenida Ruiz Cortines o en su caso, se trasladarán hasta el ayuntamiento del Parque Papagayo para solicitar una audiencia con la alcaldesa Abelina López Rodríguez.

Manifestaron que no están de acuerdo en que les retengan su salario, ni que los pretendan dar de baja porque sería una injusticia, ya que han cumplido con sus jornadas de trabajo que inician de 06:00 de la mañana hasta después de las 6:00 de la tarde, todos los días.