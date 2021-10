Exigen agua potable en el Infonavit Cuauhtémoc

Vecinos de la Unidad Habitacional Cuauhtémoc demandan el restablecimiento inmediato del suministro de agua potable para miles de familias que desde hace más de dos meses sufren de desabasto.

Los afectados indicaron que es injusto que la CAPAMA no resuelva el problema del agua potable en miles de colonias donde se paga el servicio, aún sin tener el vital líquido.

"De promesas y promesas, ya estamos cansados, no nos hacen caso, vamos a una oficina y no nos dejan entrar, no nos atienden, no tenemos agua y estamos pagando el servicio en 380 pesos cada dos meses a la CAPAMA", expresó José Ayala.

Los inconformes salieron a protestar a la avenida Cuauhtémoc donde fueron atendidos por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien les mandó dos pipas para resolver un problema que desde hace más de dos meses sufren más de cinco mil familias.

Dijeron que se han visto en la necesidad de pagar de manera individual servicio de pipas particulares, las cuales tienen un costo superior a los mil pesos.