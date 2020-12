Estamos doblando la curva de contagios en Acapulco: Adela Román

Pese a las críticas y ataques en contra de la administración, hemos trabajado para contener el problema de los contagios del Covid-19 en Acapulco, aseguró la presidenta Adela Román Ocampo en conferencia de prensa.

En la conferencia de prensa en la sala de cabildo, Adela Román, aseguró que nada ha detenido a su gobierno y la muestra es que en Acapulco se ha podido aplanar la curva de contagios, y decesos en las últimas semanas por el Covid-19.

"En la última semana, logramos disminuir los contagios de Covid-19 en Acapulco, en por lo menos un 8 por ciento, pero esto no quiere decir que sea momento de relajar las medidas, si no todo lo contrario a, requerimos reforzar las medidas para evitar que se tenga un repunte, no debemos de confiarnos sobre todo en el sector turístico ante la próxima temporada de vacaciones de fin de año", expresó.

Señaló, que en Acapulco, se está demostrando que se está dando la pelea para disminuir los contagios del Coronavirus, por lo que convocó nuevamente a la ciudadanía y turistas próximos a arribar al puerto a cuidarse cumpliendo con las medidas sanitarias.

Reconoció que si se ha tenido un trabajo coordinado con el gobierno del estado en estos casi nueve meses de pandemia en Acapulco.

Y agregó que seguirán con las acciones que están establecidas para evitar que en las vacaciones que tenga un repunte de contagios, considerado que los visitantes provienen de lugares donde la situación de salud está complicada.

En la conferencia de prensa, estuvieron el secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, la directora de salud municipal Roxana Tapia Carbajal, así como el secretario general Ernesto Manzano Rodríguez y el titular de CAPTA.