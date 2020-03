Vecinos y compañeros de trabajo sepultan a ex alcalde de Chilapa

CHILAPA, GRO.- Cinco horas después de que fue asesinado el ex alcalde y ex diputado local en la 58 legislatura, Sergio Dolores Flores, fue sepultado en el panteón municipal, donde fue acompañado por sus vecinos, trabajadores del Ayuntamiento de Chilapa y sus ex compañeros de trabajo de la Escuela Secundaria Técnica Número 9, de donde ya se había jubilado.

Se aseguró que terminando de realizar la necropsia de ley por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), el cuerpo fue entregado a sus familiares y a las 5 de la tarde, se celebró la misa, en su casa de materiales, ya en el camino fue despedido de su casa, para conducirlo al panteón municipal, donde descansarán sus restos. Estado Condena Astudillo homicidio de ex alcalde de Chilapa de Álvarez

También se conoció ayer mismo por la tarde, que a Sergio Dolores Flores, le hicieron disparos en el rostro sus asesinos que llevaban armas calibre 9 milímetros, de acuerdo a los casquillos localizados en el lugar. En el mismo sitio le tocó la muerte un señor de 70 años, vecino del barrio de San Juan y era Director de una organización municipal Socorro y su conquista.

Se conoció de manera extraoficial que la celeridad con que fue sepultado el ex alcalde y ex diputado por el 25 distrito, es porque sus familiares están amenazados de muerte.

Incluso se asegura que la madrugada de hoy miércoles 18 de marzo, toda la familia Dolores Flores, abandonaron esta ciudad de Chilapa, encabezada por la viuda Edith Flores García, quien ocupa el cargo de sindica en el Gobierno Municipal que dirige Jesús Parra García.