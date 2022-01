Un muerto y cuatro lesionados en derrumbe de obra

Cuatro obreros lesionados y uno fallecido fue el saldo que dejó el derrumbe dentro de una zanja que abrió el ayuntamiento de Chilpancingo, en la calle Humberto Osorio del Barrio de San Mateo, para la introducción de drenaje.

De acuerdo con el presidente del barrio de San Mateo, Gilberto García Gaspar, el accidente se registró cerca de las 12 y media del día, cuando los obreros trabajaban en el interior de la zanja sin ningún tipo de protección y el peso del concreto que no se apuntaló venció el terraplén para colapsar al interior de la zanja.

Los cinco obreros que estaban en el interior quedaron atrapados y fue necesaria la presencia de personal de Bomberos, Protección Civil, Policía Estatal y demás corporaciones para rescatar a cuatro de ellos con lesiones graves, pero aún con vida.

Sin embargo, uno hombre de avanzada edad, recibió el peso de una losa de concreto que le quitó la vida de manera inmediata, su cuerpo tardó más de tres horas en poder ser rescatado y se tuvo que utilizar maquinaria pesada para retirar la loza de concreto y así poder extraer el cadáver.

El presidente de la colonia indicó que el derrumbe pone al descubierto dos casos de negligencia, primero que la construcción del pavimento no fue debidamente elaborado pues no se le colocó la malla de acero o acero armado, que debe tener para que el concreto sea más sólido y estable pues de haberlo tenido no se habría colapsado.

La segunda es que la constructora que contrató el ayuntamiento no apuntaló los bloques de concreto que quedaron volando al abrir la cepa, “lo que se está haciendo es una obra de beneficio colectivo que ayudará a muchas familias de la calle Humberto Osorio, sin embargo, creemos que esta se debió hacer con mayor responsabilidad.

Finalmente, el dirigente vecinal pidió que se haga una investigación del incidente y se defina si existe algún tipo de responsabilidad se apliquen las sanciones que corresponda.