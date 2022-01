Trabajadores no deben faltar tras recibir la vacuna: Salud

La Secretaria de Salud de Guerrero, Aidé Ibarez Castro, sospecharon que los trabajadores de este sector no deben de ausentarse de sus labores por recibir el refuerzo de la vacuna contra el Covid.19, debido a que los síntomas que genera "se pueden atender com medicamento sintomático como lo es el paracetamol".

En entrevista, dijo que hasta el momento más de 400 trabajadores de la salud se han contagiado de Covid-19 y ellos sí tienen autorización para ausentarse para evitar más contagios, pero sin afectar la atención a las diferentes atenciones que se brindan a la ciudadanía.

La semana pasada con la inmunización que se realizó a los integrantes del magisterio, hubo ausentismo de docentes debido a los síntomas que se generan con la vacuna contra el Covid -19.

Lee también: Reporta Salud 4 mil 778 casos activos de Covid-19

Este fin de semana, en el Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón”, se llevó a cabo la aplicación del refuerzo contra el Covid-19 al personal de Salud de primera y segunda línea de atención de la Secretaría de Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En esta jornada se utilizarán más de 3 mil 300 dosis, las cuales fueron administradas al personal médico, de enfermería, químicos y personal promotor del laboratorio AstraZeneca.

La Secretaria de Salud, Aidé Ibarez, dijo que las indicaciones del Consejo Estatal de Salud han sido muy precisas en el sentido de que el personal de salud que tenga síntomas de Covid o enfermedades respiratorias que le hagan su prueba de impresión y si venta positiva pues tiene que tomar sus días de acuerdo al protocolos que son siete días.

Aclaró, que en el caso del personal de salud que se vacuno contra el Covid -19, no pueden separarse del trabajo pues los efectos del biológico porque no se ha precisado si tiene que dársele un protocolo de no trabajar o que se separan del trabajo.

“Los efectos de la vacuna va a ser tratados sintomáticamente, si tienen dolor tomar un analgésico paracetamol y si tienen fiebre también paracetamol que es un antiepiléptico, entonces no tienen porque faltar a su centro de trabajo”, precisó.

La funcionaria estatal, dijo que con el efecto de la vacuna no es que tenga Covid, solo es una respuesta rápida -anticuerpo donde el organismo responde, con dolor donde se aplicó, con fiebre, con una respuesta efecto de sensibilidad por la formación de eficaz .

Insistir que por los efectos de la vacuna no están protocolarizados para faltar al trabajo porque se trata con medicamentos sintomáticos como el paracetamol, pero si salen positivos a Covid se les da siete días por el contagio y deben de aislarse.

La titular de salud, dijo que se tienen que ir a casa para evitar el riesgo de contagios los alto riesgo como las personas mayores, los que no están vacunados o los que tienen una comorbilidad que pueden agudizarse si tienen Covid.

Aseguró que no ha disminuido las atenciones médicas en las atenciones de salud y muchos trabajadores están apoyando en sacar adelante los trabajos.

Recordó que en la administración anterior, las atenciones médicas no se dieron como necesarias, por el problema de la pandemia y por el manejo del personal por la influencia del sindicato.

Aclaró que si faltan enfermeras se mueven a los hospitales, si faltan especialistas ahí se tiene un poco de dificultad, pero se está viendo que el comando intersectorial, conformado por el ISSSTE e IMSS puede responder cuando les haga falta personal.

Aseguró que esta administración está diseñando medidas a la solución de los problemas para que la población no le falte la atención médica.

El ausentismo que se da en los hospitales de Guerrero es por las personas que salen positivas a Covid -19 y que tienen que retirarse para aislarse siete días.

“No nos llega la población a buscar la atención nada más problemas respiratorios, si no las embarazadas, después Nico degenerativos, y otras enfermedades y no nos está golpeando el ausentismo por parte de trabajadores”.

Dijo que los trabajadores de la salud no nada más se pueden contagiar en los hospitales sino también en sus hogares y en otras áreas.

Por último, informó que más de 400 trabajadores de la salud se han contagiado de Covid.