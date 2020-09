Trabajadores de hospital general Jorge Soberón protestan en Iguala

Alrededor de unos 25 trabajadores del hospital general Jorge Soberón Acevedo en el municipio de Iguala, protestaron y bloquearon la avenida del Estudiante para exigir el pago del Fondo del Estado de Guerrero de Ahorro Capitalizable (FEGAC).

A la protesta llegaron trabajadores formalizados con cartulinas en mano, entre médicos, enfermeras, químicos y de mantenimiento, la cual inició alrededor de las 10:00 de la mañana de este jueves afuera del nosocomio.

Los trabajadores inconformes atravesaron vehículos para bloquear la circulación en la avenida del Estudiante afuera del hospital.

Se informó que en el hospital son unos 200 trabajadores formalizados los que se ven afectados, debido a que no les han liberado el pago del fondo de ahorro.

Entre las pancartas se leía, "exigimos pagó oportuno FEGAC", "no somos culpables que el estado no tenga recursos" y "antes héroes, ahora olvidados".

En declaraciones a reporteros, una de los trabajadores inconformes, explicó, que exigen el pago de un fondo de ahorro que debió ser entregado desde agosto pasado, "estamos exigiendo un fondo de ahorro, esto es anual, nosotros somos formalizados a los cuales ya se nos descontó este fondo, a los compañeros al personal de base, homologados y regularizados, y a ellos ya se les pagó".

Dijo, "este es el segundo año que se nos descuenta y hace un año fue lo mismo, siempre nos lo dan muy atrasado, no nos lo dan en tiempo y forma, y a nosotros como trabajadores en la nómina se nos de cuenta cada 15 días, esa parte del fondo de ahorro y esta partida es por parte del gobernador, del sindicato y del trabajador".

La enfermera, señaló que la líder sindical del SNTA, Beatriz Vélez, que lo único que les manda son comunicados que suben a grupos de redes sociales, y en audios, donde sólo informan, que "no hay dinero" por lo que, manifestaron que no es justo que no reciban su fondo de ahorro.