Se manifiestan policías paristas en Zumpango

Elementos paristas de la policía municipal de Eduardo Neri (Zumpango) marcharon por calles de su cabecera municipal, para demandar a la alcaldesa Natividad López que rectifique su postura y siente una mesa de trabajo en la que se atiendan las demandas de la corporación, que libere los salarios retenidos y ayude a que se restablezcan todos los servicios de seguridad pública.

Los uniformados iniciaron su paro laboral el pasado dos de febrero con la exigencia de un incremento salarial del 12 por ciento, y prestaciones de ley como seguridad social, servicio médico y seguro de vida.

Informaron que el pliego de demandas fue entregado desde el año 2018 a la presidenta municipal, y a pesar de ello no les ha dado ninguna respuesta, pro ello decidieron iniciar con un movimiento de protesta paralizando parte de sus labores, pues la seguridad en edificios públicos se sigue prestando y se atienden llamadas de emergencia

Lo que no se está realizando son los recorridos en la ciudad y comunidades, así como el tema de prevención social del delito.

Los policías indicaron que ninguna de sus peticiones se encuentra fuera de la ley, en realidad lo que están pidiendo es que la presidencia municipal actúe con legalidad y otorgue las prestaciones que por ley competen a los trabajadores.

Revelaron que abogados del departamento jurídico pretendieron hacer que los policías firmaran un documento con el que rechazan tener prestaciones sociales y a cambio de ello les ofrecieron liberarles los salarios, pero esta propuesta no fue aceptada por ninguno de los 48 elementos de la corporación.

“Nosotros enviamos un mensajes a la presidenta que actúe con forme a la ley, que no retenga los salarios, y estamos dispuestos a regresar a trabajar en el momento que nos haga una propuesta en la que se atienda al menos el tema del incremento salarial, porque ella no está ofreciendo nada, a pesar de que sabe que su actuar no es legal”.