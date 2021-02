Responde Héctor Astudillo a críticas por apertura turística

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, respondió a las críticas que ha recibido su administración por permitir la actividad turística en el mes de diciembre, lo que provocó un repunte de contagios de la covid-19 y aseguró que era necesario abrir las playas para reactivar la economía de todas las familias.

Al encabezar la transmisión número 300 de la conferencia de actualización de casos desde Acapulco, el mandatario estatal señaló que el repunte de contagios, hospitalización y muertes por coronavirus se está dando en todo el país y no es un problema exclusivo del estado de Guerrero. Local Pruebas rápidas para detectar covid-19, sólo se aplica a personas con la sintomatología: SSA

“Para aquellos que les gusta echar culpas, que les quede claro que este es un rebote mundial, nacional y del cual no nos escapamos porque somos un lugar con atractivo turístico y la carretera y aeropuertos no los cerramos, es muy importante porque no falta por ahí quien dice por qué no cerraste en diciembre y entonces de qué íbamos a comer y porque estábamos en semáforo amarillo, ese es mi comentario muy respetuoso”, expresó.

Asimismo, pidió a todos los turistas seguir respetando las reglas durante este semáforo rojo y recordó que el fin de semana se reforzaron los operativos en playas para que los paseantes utilicen cubrebocas, guarden la sana distancia y se laven las manos de forma constante para evitar más contagios.

Por otro lado, Astudillo Flores señaló que el fin de semana se reunió con todo el equipo de trabajo del INSABI, encabezado por su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar, con quien hablaron de temas importantes para Guerrero como la dotación de medicamento para el hospital de Cancerología, además de infraestructura para hospitales y de la dotación de más pruebas rápidas para detectar la covid-19.

En el encuentro estuvo presente el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, quien les informó sobre la llegada masiva de vacunas a la entidad a partir del 15 de febrero, misma que será aplicada al personal de Salud como segunda dosis para completar el sistema y puedan continuar en la primera línea de atención a pacientes con coronavirus.

La primera autoridad en Guerrero invitó a todos los ciudadanos a que continúen cuidándose de la covid-19 y eviten salir de casa si no es necesario, utilizar cubrebocas, mantener la sana distancia y evitar los lugares cerrados y con mucha gente, además de lavarse las manos de forma constante.