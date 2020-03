Recortes federales en obra pública afectan más que la delincuencia: Roberto Trejo

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero, Roberto Trejo Valdés, aseguró que los recortes federales para el rubro de la obra pública, han mermado más la economía del sector de la construcción en la entidad que los acontecimientos violentos y extorsiones de los que muchas empresas llegan a ser víctimas en distintos municipios de la entidad.

Entrevistado luego de tomar protesta en el cargo, el ingeniero reconoció que en distintos momentos los constructores han enfrentado problemas de inseguridad en sus centros de trabajo, sin embargo, aseguró que estos han disminuido en los últimos meses, además, consideró que estos pueden ser tratados con la intervención de la autoridad en materia de seguridad cuando acontecen.

Mencionó que por el contrario, la disminución de presupuesto para la obra del gobierno federal ocasiona la disminución de ingresos para las empresas locales y sus trabajadores, quienes llegan incluso hasta a bajar sus cortinas cuando no tiene trabajo.

"Desde luego que nos ha pegado más el recorte en el gasto público, porque eso hace que menos empresas y menos compañeros tengamos menos obras por supuesto, la inseguridad de alguna manera la podemos desplazar con el apoyo del gobierno, pero la obra pública la debemos de tener porque sin ella no tenemos trabajo y eso hace que las empresas constructoras en algunos casos hasta cierren", dijo.

Así mismo, hizo un llamado al gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que tomen en cuenta a las constructoras locales para la asignación de obras, asegurando que la Sedatu está adjudicando la mayor parte de estas a empresarios que provienen de la Ciudad de México.

En otro tema, consideró que por lo menos dos obras realizadas por el gobierno del ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre fueron hechas sin de manera irregular, es el caso de la glorieta de la avenida Universidad y las oficinas debajo del Paso elevado Vicentenario, debido a que no están respetando el uso de suelo y no cumplen las funciones para las que fueron requeridas.

En declaración en el año pasado 2019, el secretario de Obras Públicas del gobierno estatal, Rafael Navarrete Quezada, informó que el gobierno federal recortó más de 600 mil pesos en la materia, lo cual hacía difícil trabajar en la materia.