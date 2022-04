Ratifican en asamblea de consejeros planilla única del PRI

Durante la asamblea de Consejeros y Consejeras políticas del PRI, que se realizó este sábado de manera virtual, se ratificó de la planilla integrada por Alejandro Bravo Abarca y Pilar Badillo Ruiz, para ocupar los cargos de Presidente y Secretario General del partido, lo que establecería su triunfo y sólo queda pendiente que se les tome la protesta estatutaria.

La asamblea se realizó como parte del desarrollo del proceso electoral interno del PRI y siguiendo el cronograma que establece la convocatoria, pues hoy debería de haberse concluido el proceso de campaña y se realizaría la votación de los consejeros, pero no hubo necesidad debido a que se trató de una planilla única.

Con la ratificación, los priístas quedan ya como virtuales presidente y secretario y sólo queda pendiente de hacerse la toma de protesta formal que se tiene que programar en base a la agenda del comité Nacional a fin de que esa instancia sea la que tome la protesta formal.

Alejandro Bravo fue el único candidato registrado para el cargo luego de que el ex candidato a gobernador Mario Moreno hiciera público que no se registraría por considerar que no hubo piso parejo para los aspirantes.

Durante el registro y en declaraciones que ha realizado en días posteriores, Alejandro Bravo ha llamado a Mario Moreno a sumarse al trabajo partidista fortalecer la unidad del priísmo en Guerrero.

En la contienda interna del PRI podrían haber participado más de 640 consejeros estatales, 290 municipales y 12 consejeros nacionales que son originarios de Guerrero, entre ellos tenían la misión de designar al nuevo presidente del PRI en Guerrero, pero no fue necesario votar porque fue planilla única o de unidad.

La asamblea se realizó de manera virtual y hasta el momento el partido no ha dado a conocer cuántos habrían participado, solo un reducido grupo se reunión en las oficinas del Partido, para hacer la coordinación de la sesión.