Quita Federación 700 millones a Guerrero para 2022

El Gobierno Federal recortó casi 700 millones de pesos a Guerrero para el presupuesto 2022, que aún no ha sido aprobado.

Así lo informó el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, a los diputados mediante un documento en el que presenta una comparativa entre la Iniciativa de Ley de Ingresos 2022 (que aún no se discute y, en su caso, aprueba), con una publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 20 de diciembre.

El documento que circuló desde esta mañana en el Congreso detalla que los ingresos totales para Guerrero en la iniciativa de Ley de Ingresos eran por 68 mil 388 millones 486 mil 352 pesos, pero ahora quedarán en 67 mil 690 millones, 875 mil 551 pesos, es decir 697 millones 610 mil 801 pesos, es decir un 1.02 por ciento menos de lo original.

La mayor parte del recorte se centra en el Fondo para Infraestructura Social (FAIS) con una diferencia de 448 millones de pesos (en números redondos); y el Fondo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) con 18 millones.

Consultado al respecto, el diputado Héctor Apreza Patrón se dijo sorprendido por la medida y considerada que debería enviar una nueva Iniciativa de Ley de Ingresos ante el recorte.

“Se está castigando a Guerrero con un recorte para el 2022, sin que inicie en 2022. Esto no es posible. El presidente de la República no tiene esas facultades y además el presidente de la República no estaría en esta tónica ”, consideró el legislador.

Recordó que en su momento y tal y como establece la ley, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo llegar al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos 2022 misma "que no se puede cambiar con un solo oficio" y más, dijera, cuando se trata de esa cantidad (unos 700 millones de pesos).

“Si hay una reducción de esa magnitud, eso tiene un impacto en toda la distribución del gasto porque finalmente el Presupuesto de Egresos, se hace en función de los ingresos proyectados”, afirmó.