Pretende CETEG y directora despojar a trabajadora de su plaza administrativa

Una trabajadora administrativa de la escuela telesecundaria "Ignacio Manuel Altamirano" que se encuentra situada en la comunidad de Tlatlauquitepec del municipio de Atlixtac denunció que la directora y un grupo de dirigentes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) pretenden despojarla de su clave de trabajo debido a que ha dejado de participar en manifestaciones.

Alma Delia García Fuerte entregó este día una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en la que relata todo el hostigamiento que ha sufrido en los últimos dos años, en que ha tenido que lidiar con la pandemia, su embarazo y la obligación de ir a trabajar a pesar del confinamiento que se ha decretado.

Indicó que la directora, Luz Maité Padilla santos, ha participado en reuniones con autoridades de la Secretaría de Educación y la CETEG para presionar y retirarle la clave de trabajo que ha venido desempeñando, “me presionaron y querían que renunciara a la clave para beneficiar a otros maestros que tiene más tiempo, sin embargo, yo exijo que se respete el derecho que tengo luego de más de dos años laborando sin ninguna interrupción”.

Destacó que en la última reunión que tuvieron la Secretaría de Educación y la CETEG acordaron que la mantendrán con el trabajo pero no le otorgarán la basificación, algo que es completamente irregular por ello decidió acudir ante la Comisión de Derechos Humanos a interponer formalmente una queja y pedir la intervención.

Especificó que como trabajador no ha pedido trato especial o alguna prebenda, lo único que exige es que se le respete la asignación laboral y que su plaza igual que todas se pueda basificar.

La mujer indicó que la plaza la consiguió participando en movilizaciones, marchas y protestas organizadas por la CETEG, desafortunadamente en las últimas ocasiones no ha podido asistir debido a que estaba embarazada y ahora tiene un hijo pequeño, “la directora ha justificado que no puedo trabajar porque tengo mis hijos pero eso nunca me lo ha impedido e incluso prueba de ello es que durante la pandemia he estado haciendo el trabajo y he estado yendo a la escuela”.