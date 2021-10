Preocupa a Concamin efectos de reforma eléctrica

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) ve con preocupación los efectos que pudiera generar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esta, podría dar un golpe a la industria, con mayores costos para la economía del país.

Antonio Abugaber Adonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, dijo que para esta semana ya hay una reunión con los diputados y senadores, a fin de poder conversar el tema y que pueda haber ajustes a la iniciativa planteada por el presidente.

El pasado 1 de Octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador había enviado la iniciativa de reforma en materia eléctrica a la cámara de diputados, donde se busca rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizar a través de ella la seguridad energética del país, con menor costo para los mexicanos.

Lee también: Concaingro pide a Evelyn creación de una reforma fiscal para Guerrero

“Nosotros estamos hablando, ya tenemos el parlamento abierto, ya estamos invitados, tenemos las siguientes reuniones con los diputados para externarles nuestra preocupación, en donde queremos que tengamos un México donde el desarrollo industrial sea importante, porque todos sabemos que el desarrollo industrial así como lo dijo la gobernadora, es lo más importante para la economía del país” indicó.

Abugaber Adonie, dijo que de aprobarse una reforma eléctrica sin cabildearla con el sector industrial, podría afectar en los costos, y ejemplificó que la electricidad en el campo minero representa el 40 por ciento de su operación.

“Entonces tenemos que cuidar esa parte y es la que estamos pidiendo nosotros a los legisladores que analicen bien esto, porque nos puede dar un golpe muy fuerte a la economía y al desarrollo de este país que va muy bien” indicó.

Al opinar sobre las energías renovables y su implementación en el país, el presidente de la Concamin, señaló que es lo nuevo, y que México tiene que subirse a ese tren, porque si no se sube el país puede quedarse atrás y las industrias fósiles no pueden seguir y a México no le conviene.