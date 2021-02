Policías de Zumpango pararon labores para exigir aumento salarial y prestaciones

Elementos de la Policía Municipal de Eduardo Neri (Zumpango) se declararon en paro de labores con carácter indefinido para demandar a la alcaldesa que se les otorguen las prestaciones de ley, así como equipamiento para el buen desempeño de sus funciones.

Indicaron que desde hace ocho años iniciaron la lucha para lograr que los policías cuenten con un seguro de vida y médico, así como prestaciones que la ley prevé, sin embargo las autoridades no han dado respuesta.

Señalaron que su movimiento siempre ha sido atendido de manera muy amable por la presidenta y otros funcionarios del ayuntamiento, sin embargo no les dan solución y sus malas condiciones de trabajo se siguen manteniendo.

"Nuestras demandas también incluyen que se nos dé un incremento salarial digno y que se homologue para que todos tengan una percepción adecuada y correspondiente a la labor que se realiza"

Establecieron que el municipio tiene la obligación de proveerles el equipo táctico para el desempeño de sus labores tal como uniformes, botas, fornituras, placas balísticas, lámparas esposas, chalecos y demás implementos, que no se les están otorgando y tienen que destinar de su salario para adquirirlos.

Destacaron que la parte más riesgosa de su trabajo son los operativos y recorridos que hacen en las comunidades, pues las camionetas que se usan como patrullas están en muy mal estado y regularmente tienen descomposturas en el camino.

Los policías se concentraron en su cuartel y determinaron no salir a trabajar, pero anunciaron que sí atenderán casos de emergencia.

Pidieron a la autoridad no actuar con represalias pues a pesar de que desde hace días se había anunciado este movimiento no quisieron atender sus demandas, sólo les enviaron un documento en el que se les informa que no pueden agruparse en un sindicato y tampoco participar en paros, porque si lo hacen serán acreedores a una destitución.