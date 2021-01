Piden comparezca el Fiscal de la República por caso Ayotzinapa

El diputado Federal Guerrerense Rubén Cayetano García, dio a conocer que debido a las filtraciones que se han presentado sobre el caso Ayotzinapa será llamado a comparecer ante el Congreso Federal el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, la comparecencia odría ser ante la comisión de Justicia o directamente ente el pleno.

El legislador refirió que el caso Ayotzinapa es el caso jurídico de mayor resonancia a nivel nacional e internacional en México, y el responsable del caso es el Fiscal General de la República, por ello la necesidad de que comparezca y explique estas filtraciones y todo el desaseo que existe en torno al tema. Estado Desconocían padres de los 43 declaración de testigo protegido

Cayetano García trató de justificar al Fiscal, considerando que no cree que él estuviera enterado de las filtraciones a pesar de eso reconoció que él es principal responsable, "el punto es la responsabilidad él es el máximo responsable, estamos hablando del caso jurídico y penal de mayor resonancia nacional e internacional en México"

"Toda investigación debe tener un procedimiento de salvaguarda, de secrecía, de cautela, de prudencia, para no alertar a los que están involucrados y para evitar obstruir la acción de la justicia".

Insistió en que el tema es delicado porque no es la primera vez que se filtra información desde la fiscalía a los medios de comunicación

Señaló que el caso Ayotzinapa mientras no se resuelva plenamente seguirá siendo un lastre del sistema de justicia mexicano que no tiene calidad moral para impartir justicia, "es un ente que se encuentra en naufragio, haciendo agua por todos lados, no hay un sistema de justicia confiable"

Culpó a los magistrados de negarse a reformar el sistema de justicia de manera integral, "El presidente de la república tuvo que actuar ante inconvenientes, actuar para ayudar más al pueblo, dejar de seguir peleando con los jueces y magistrados que no se quisieron bajar el sueldo, que siguen ganando más que el presidente a pesar de que ese poder no lo elige el pueblo es designado a través de otros procedimientos legales"

"Hay un vilipendio al sistema de procuración de impartición de justicia en el caso que debiera ser de mayor aseo, de mayor pulcritud, de mayor relevancia en nuestro país, es un reto extraordinario conocer la verdad y en lugar de eso tenemos filtración de la información hay revictimización, hay angustia de parte de los familiares de las víctimas".