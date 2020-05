Pide HAF reducir la movilidad en Guerrero

Tras la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores, reconoció que en la entidad “no vamos mal” en torno al número de contagios que se registran, sin embargo fue enfático en señalar que se requiere disminuir más la movilidad para que pronto se pueda salir de la emergencia sanitaria. “Hay que vencer a la pandemia entre todos“, apuntó.

Durante su mensaje difundido en la red social Facebook, el mandatario, quien fue acompañado por el rector Javier Saldaña Almazán, dijo que con la colaboración del Laboratorio de Diagnóstico de Investigación en Salud de la universidad guerrerense, se podrá tener una más amplia capacidad para realizar pruebas de Covid-19 y contar con los resultados más rápido, por lo que se tendrán dos laboratorios con el del estado y la UAGro. Estado Aumentan casos de Covid-19 en Guerrero; suman 344

“Le quiero agradecer al rector Javier Saldaña Almazán el que haya colaborado con mucho interés en este proyecto”, dijo el mandatario al concluir la firma del convenio.

Astudillo Flores, dijo que ya ayuda de la máxima casa de estudios es crucial para hacer frente al Covid-19 “en esta semana que es la más compleja” y confió que al día diez de mayo, se harán análisis para determinar si “vamos para arriba o si ya vencimos la curva, en este caso”.

“No hay absolutamente nada de cerrar accesos a Chilpancingo ni de cerrar los accesos a Acapulco, de lo que se trata es de que se queden en su casa, no de cerrar los accesos. Y yo reitero que sí es muy importante que todos estemos mucho muy entendidos de lo importante que es disminuir la movilidad, no vamos mal, yo lo tengo que decir, a lo mejor con esto al rato se animan a querer salir, pero yo les pido que tengan presente, no somos de los estados que estamos en los primeros lugares de movilidad, pero hay que bajar la movilidad todavía más. Hay que salir menos de casa”, dijo.

En su turno, Saldaña Almazán dijo que la máxima casa de estudios se puso en coordinación con el gobernador y el consejo estatal de salud para contribuir y ayudar en la prevención y atención de la pandemia, donde la máxima casa de estudios atiende mediante un callcenter con diez líneas a la comunidad universitaria, así como a la población en general para mantener la estrecha colaboración por el bien de la salud de los guerrerenses.

“Por eso estamos aquí los universitarios al lado del señor gobernador, que ha asumido un compromiso de estadista, de un compromiso donde tiene muy en claro que si nos cuidamos ahora, podemos salvar muchas vidas”, señaló Saldaña Almazán.

El rector, agradeció al equipo que hizo posible el registro de este laboratorio que es competente a nivel nacional y de los cinco que tienen universidades estatales para ayudar en la confirmación de personas contagiadas por el virus.

Reiteró su ofrecimiento de la facultad de medicina, las clínicas de Ometepec, Acapulco, Iguala y Chilpancingo para la disposición y ayudar en materia de salud para atender a la población con el auxilio de los especialistas en la materia para hacer frente a esta pandemia. “Sepa señor gobernador que la universidad en esta y todas las circunstancias está al lado de usted”, refrendó Javier Saldaña.