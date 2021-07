Pide Apreza Patrón seguir el ejemplo de Héctor Astudillo

Tras hacer un llamado al priismo a dejar atrás la confrontación y en unidad construir un mejor partido, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Héctor Apreza Patrón, pidió seguir el ejemplo del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, que puso por delante Alma, vida y corazón por su querido estado de Guerrero.

Lo anterior lo expresó con motivo del mensaje que dirigió a las y los guerrerenses el titular del ejecutivo del estado, por su sexto y último informe de gobierno, del que destacó que fue fundamental gobernar con inteligencia en donde el diálogo con los distintos actores políticos y sociales, y el respeto a los poderes públicos y a los órdenes de gobierno fue una prioridad. Estado Lamentan diputados que Héctor Astudillo no rindiera el informe en el Congreso

"Hoy tenemos un Guerrero con estabilidad, un Guerrero que tiene unos cimientos sólidos para poder seguir avanzando en la construcción de una casa, un edificio social, que permita que las y los guerrerenses, podamos tener un mejor destino", precisó.

El dirigente del PRI, Apreza Patrón, puntualizó: "yo les quiero decir como priista, que me siento orgulloso de Héctor Astudillo, les quiero decir que me emociona escuchar un informe de un hombre, de un gobernante serio, prudente, tolerante, pero firme, un gobernante que vivió momentos muy difíciles y que sin embargo con prudencia, tolerancia y diálogo, ha podido transitar quizás los 6 años mas difíciles de las últimas décadas en el estado de Guerrero".

Ojalá que lo construido por Héctor Astudillo y grandes sectores de la sociedad guerrerense, pueda ser la base que permita un mejor desarrollo para Guerrero, añadió.

También expresó su deseo de que la administración que viene tenga la habilidad y la inteligencia de no destruir lo logrado, Guerrero como lo dijo Héctor Astudillo, no puede estarse inventando cada 6 años, pero no podemos olvidar que las guerrerenses y los guerrerenses por historia somos rebeldes, somos insurgentes, que rechazamos la imposición, que rechazamos los agravios, que para nosotros construir la unidad, no es un asunto sencillo por nuestra historia.

Afirmó que Astudillo Flores dejó las bases para la unidad y dejar atrás la confrontación, por eso insistió que "ojalá que los que vengan sigan por esa ruta, por lo pronto yo les quiero decir que hago un llamado al priismo de Guerrero, para que sigamos el ejemplo de Héctor Astudillo, en unidad, con inteligencia y que podamos seguir construyendo un mejor partido, un partido combativo, propositivo, que siga dando las batallas en los escenarios venideros, el ejemplo lo ha puesto Héctor Astudillo", rubricó.