Ofrece Evelyn Salgado mayor presupuesto para la Tierra Caliente

CIUDAD ALTAMIRANO, Gro.- La candidata a gobernadora por Movimientos de Regeneración Nacional (Morena), Evelyn Salgado Pineda, asumió el compromiso de ser gestora incansable de Guerrero para lograr su verdadera transformación, tocando puertas ante fundaciones nacionales y organismos internacionales, para ampliar los beneficios a la gente ante habitantes de esta cabecera municipal de la Tierra Caliente.

Este domingo, la abanderada de Morena a la gubernatura del estado, Evelyn Salgado Pineda, continuó sus actividades proselitistas, visitando por la mañana Ciudad Altamirano, donde estableció el compromiso de ser gestora incansable para Guerrero. Estado Ofrece Evelyn Salgado someterse a consulta ciudadana

“Esta gobernadora va a tocar puertas a nivel nacional y a nivel internacional, a la federación y también organismos internacionales”, aseguró.

Salgado Pineda añadió que, Guerrero necesita además de una correcta aplicación del presupuesto, mayor gestión, por lo que tocará puertas para ampliar los beneficios a la gente, siendo atendidos sin distingo los municipios de la Tierra Caliente.

“Vamos apoyar a los 9 municipios de la Tierra Caliente, desde Zirándaro hasta Arcelia, no va haber distinción, va haber presupuesto para todos los municipios”, apuntó.

Mayor presupuesto a la Universidad de la región, mejoramiento en la infraestructura carretera, apoyo para el campo, impulsar el acceso de Internet gratuito en las comunidades del estado, son los planteamientos que llevó Salgado Pineda a Ciudad Altamirano.

Cimo se ha venido haciendo costumbre, la acompañó el luchador social, Félix Salgado Macedonio, quien ofreció que, al regresar a su encargo como senador de la República, sumará esfuerzos con la próxima gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para traer los recursos que Guerrero necesita.

“Evelyn Salgado garantiza la paz, el desarrollo y el cambio verdadero”, afirmó.

El morenista remarcó que, el desarrollo trae la paz al pueblo y eso es lo que la Tierra Caliente se merece.

“La gente quiere paz, quiere desarrollo. No más violencia, no más muertos, no más división, no más enfrentamientos, eso no queremos, queremos paz y queremos desarrollo”, señaló el padre de la candidata de Morena.

En el evento, realizado en las instalaciones del Club de Leones de Ciudad Altamirano, se dio la suma al proyecto de la Cuarta Transformación del ex alcalde de Coyuca de Catalán, Orbelín Pineda.

Habitantes de Placeres del Oro, Cutzamala, Coyuca de Catalán, Las Querendas y Arcelia, se hicieron presentes en el mitin con porras de apoyo a Evelyn Salgado Pineda.

Acompañaron a la candidata, el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña; la candidata a la alcaldía de Pungarabato, Francisca Baltazar Bravo; el reconocido actor calentano, Dagoberto Gama; el presidente municipal de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza; legisladores, militantes y simpatizantes.