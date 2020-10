Noticia de alto impacto y muy lamentable detención de Cienfuegos: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró como ”una noticia de un alto impacto” la detención en Estados Unidos del ex Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Entrevistado en Chilpancingo luego de participar en el homenaje luctuoso al doctor Guillermo Soberón Acevedo, dijo que el hecho es una noticia muy lamentable y consideró que de este caso aún se tiene poca información y mucha especulación. Estado Supera Guerrero los 21 mil contagios por Covid-19

“Para mí como mexicano, como guerrerense, me resulta una noticia de un alto impacto, el Ejército Mexicano, la Secretaria de la Defensa Nacional está conformada por hombres y mujeres, como los ha reconocido el propio presidente de la república, es el pueblo con uniforme. Y está noticia es muy lamentable, no tengo yo mayores comentarios porque creo que hay demasiada especulación y poca información”, mencionó.

Señaló que como guerrerense y como gobernador, tiene absoluto reconocimiento a quienes están en las filas de la Sedena y recordó que en sus cinco años de gobernador ha recibido una colaboración “íntegra para tratar de caminar en una ruta compleja que ha sido el estado”.

Confió que pronto se tenga información de mayor fondo respecto a la detención del general en retiro a quien la DEA imputa tres cargos, conspiración para presuntamente manufacturar, importar y distribuir droga en territorio estadounidense, así como un cargo por lavado de dinero.

Pidió esperar mayor información para no especular con relación a la detención del ex jefe de las fuerzas armadas en México durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.