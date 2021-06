No hay quejas por escrito de derechohabientes que viajan solos a consultas foráneas: IMSS

La delegación Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó que no tiene registradas “por escrito” ninguna queja de derechohabientes que denunciaron en forma anónima que las autoridades del Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8, en Zihuatanejo, pretenden que los enfermos viajen solos sin acompañante, a pesar de dificultad que tienen para desplazarse por cuenta propia.

Tras la denuncia hecha al Sol de Acapulco, de Personas discapacitadas, niños y adultos de la tercera edad que señalaron esta problemática, el IMSS precisa: "Hasta el momento el HGZ/MF No. 8 no registra ninguna queja por escrito de derechohabientes a quienes no se les haya aplicado el anterior criterio".

En una tarjeta informativa dirigida a este medio, se asegura que “el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8, en Zihuatanejo, cumple con la aplicación del procedimiento para el traslado de pacientes a unidades médicas del IMSS”.

Se abunda además que sí se “autoriza un acompañante a quienes cumplan con los criterios siguientes: menores de edad o mayores de 65 años, que no puedan valerse por sí mismos, con padecimientos neuropsiquiátricos, con discapacidad física, por presentar una urgencia médica, pacientes programados para cirugía de alta especialidad y en donde pongan en riesgo su vida”.

En la información enviada, “se reitera la disponibilidad para atender cualquier duda o sugerencia a través de los módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente, ubicados en esa unidad hospitalaria” del municipio de Zihuatanejo.

El martes, derechohabientes del IMSS del binomio de playa de la costa grande, denunciaron las trabas que se ponen en el Instituto para que una persona acompañe a sus familiares enfermos a consultas a la ciudad de México, argumentando la aplicación de los nuevos lineamientos del IMSS.

Se quejaron también de que les pretenden cobrar viáticos cuando anteriormente se pagaba nada por el traslado para los familiares de personas que van en sillas de ruedas, menores de edad y personas adultas mayores.