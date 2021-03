No hay marea roja en playas de Guerrero: SSA estatal

El Secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos rechazó la presencia de marea roja en el litoral Guerrerense y aseguró que las aguas de mar son aptas para los bañistas en estas vacaciones de Semana Santa.

“El litoral de Guerrero está limpio y en cuanto a la marea roja no son tóxicas por el momento se están haciendo estudios constantemente y hasta ahora no hay toxinas, no hay saxitoxinas que le haga daño al humano”, precisó. Local Analizan posible presencia de marea roja en playas de Acapulco

En entrevista, explicó que el pasado 26 de Marzo de este año, se analizaron los resultados emitidos por el laboratorio estatal de salud pública, 16 puntos de muestreo cuantitativos ubicados en la región 07 en Acapulco.

Dijo que se identificaron en 10 de las 16 estaciones de muestreo altas concentraciones de la especie Cochlodinium Polykrikoides, que junto con la combinación de factores ambientales, que es temperatura, salinidad y corrientes marinas, probablemente pudiera ser la causa de coloración o manchas identificadas como marea roja.

Sin embargo, aclaró Carlos de la Peña Pintos que está especie puede causar la mortandad de peces

Asimismo, dijo que en base al último muestreo realizado el pasado 26 de marzo de 2021, en la regiones 05 de Costa grande y 06 de Costa chica no reportaron registro de especies toxinas ni nocivas en las estaciones monitoreadas

En las redes sociales se ha difundido la versión de que se tiene la presencia de este fenómeno de marea roja y advierten a la población de presuntas afectaciones a quienes se sumerjan en las playas de Acapulco.

De la Peña Pintos, insistió que la Copriseg, que es la dependencia encargada en determinar qué tipo de fenómeno está presente en las playas porteñas, aclaró que no es marea roja y se pueden meter a la

Playa sin ningún problema pues el mar está apto para bañistas.