Movilidad en Iguala provocará rebrote de casos de Covid-19: Antonio Jaimes

IGUALA, Gro.- La movilidad que exista en la ciudad va a provocar un rebrote de casos de Covid-19, admitió el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, pero afirmó que las estrategias están funcionando pues desde hace 16 días mantienen un promedio de 1.6 casos diarios de contagios, lo que para Iguala es un oasis en comparación con los municipios de Chilpancingo y Acapulco.

El munícipe refirió que el modelo centinela que permitía dar un seguimiento a la expansión del contagio de coronavirus se abandonó, porque no hay una cifra exacta de los infectados debido a que no todos los que presentan síntomas acuden a los hospitales y solo entran en las cifras los que presentan algún síntoma que requiere atención de los especialistas.

De las ciudades grandes del estado en Iguala es donde se tiene un mejor control de la crisis sanitaria porque la curva está aplanada “pero no debemos bajar la guardia, la infestación sigue aquí y no se debe dejar que nos sorprenda, por lo que, si la gente no tiene a que salir de casa que se quede”, dijo.

La primera autoridad de este municipio cuna de la bandera, Jaimes Herrera, aseguró que, si la gente sigue teniendo esas medidas, uso de cubre bocas, lavado de manos, cuidado de sana distancia, guardar el entorno seguro, todas las medidas preventivas, “habremos vencido la pandemia y salir del semáforo naranja a color amarillo”,

Dijo que los casos confirmados se han recuperado la gran mayoría, pero en cuanto a las cifras, “nos basamos en las tablas” que dan a conocer quienes llevan el registro que es la secretaría de Salud federal y estatal, en donde no indica que todo marcha bien porque los contagios empiezan a caer, gracias a las medidas que se tomaron en la fase crítica.