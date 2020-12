Morena registra a quince aspirantes a la candidatura a gobernador de Guerrero

La comisión nacional de elecciones de Morena, registró este viernes a quince aspirantes, entre internos y externos a la candidatura de este instituto político a gobernador de Guerrero.

El primero en lograr el registro fue un madrugador diputado federal Rubén Cayetano, seguido por el ex delegado federal del gobierno de la república, Amilcar Sandoval Ballesteros.

El tercero en la fila afuera de las oficinas de este instituto político ubicado en el número 216 de la colonia Roma en la Ciudad de México fue el vicecoordinador de los diputados Arturo Martínez Núñez.

La cuarta en ingresar a la sede de este partido, fue la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo y luego la senadora Nestora Salgado García.

Dos representantes del senador con licencia y puntero en las encuestas para ser nominado aspirante fue Félix Salgado Macedonio, a quien registraron cerca de las 11 de la mañana.

El dirigente estatal Marcial Rodríguez Saldaña ocupó el sitio número siete, mientras que el asesor del ayuntamiento y luchador social, Eloy Cisneros Guillén el número ocho y en el noveno el ex coordinador de Morena en el Congreso, Antonio Helguera Jiménez.

Luis Walton Aburto, ex alcalde de Acapulco y ex líder nacional de Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, llegó en el sitio número 10 y atrás de él llegó Nicolás Chávez Adema, Micaela Cabañas, hija del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barriento y el ex Procurador Alberto López Rosas en el lugar número 13.

El ex diputado local, y fundador de Morena Ernesto Fidel Payán Cortinas acudió en el sitio número 15 y la petista y quien se registró como aspirante externa a la candidatura fue Beatriz Mojica Morga.

Con esos quince aspirantes, cerca de las dos y media de la tarde, se cerró el registro de aspirantes a la candidatura a gobernador de Morena en la ciudad de México, donde algunos de los aspirantes, llevaron sus porras que los vitorearon.