Miembros de la Ceteg toman las oficinas de la SEG en Chilpancingo

Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), tomaron diversas oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero para exigir que se reactiven mesas de trabajo que permitan atender temas laborales como la entrega de claves de base y devolver trabajo a quienes fueron despedidos.

Los quejosos tomaron las oficinas de la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la SEG (Casa Blanca), la dirección de Educación Básica, la dirección del Sistema de Información Educativa y Geográfica, así como la Dirección de personal, en todas obligaron a que el personal fuera evacuado y donde aún no ingresaban ya no se les permitió entrar.

José Manuel Venancio Santiago, Coordinador de Gestoría Laboral de la CETEG, recriminó la falta de compromiso y respeto por parte de los gobiernos Estatal y Federal con el tema de las basificaciones, problemática que mantienen desde agosto del año pasado, debido a que se ha negado entregar las nuevas claves a quienes ya tiene seis meses más un día laborando.

.“Hay compañeros que les quitaron la plaza, independientemente de que ya habían transcurrido uno, dos, tres, cuatro contratos, y que dentro de la ley estipula que esos compañeros por el simple hecho de cumplir más de seis meses o seis meses y un día, son acreedores a poderse basificar”.

Venancio Santiago, explicó que ya había acuerdos con la Secretaría de Educación Pública y la de Educación Guerrero, en los que se estableció que a los docentes se les tenía que regularizar para finalizar el ciclo escolar, “sin embargo, a escasos meses de culminar el ciclo escolar, los compañeros están con la zozobra en qué va a pasar con esa incertidumbre”.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Añadió que, a pesar de eso, los profesores continúan subiendo a sus comunidades a laborar, pero sin recibir pago alguno, por ello, advirtió que seguirán en pie de lucha hasta lograr que se cumplan los acuerdos que mantenían con la SEP y la SEG.