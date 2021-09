Más de mil mdp dejará de deuda alcalde saliente en Chilpancingo

Deudas por más de mil millones de pesos dejará la administración de Antonio Gaspar Beltrán en el ayuntamiento de Chilpancingo, y será la administración que más endeudó al municipio, señaló la presidente electa Norma Otilia Hernández Martínez, quien anunció que conseguirá 400 millones de pesos para solventar las necesidades inmediatas.

La deuda que dejará el gobierno saliente incluye más de 224 millones que deben al Instituto de seguridad social de los servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) al que durante los tres años del gobierno no reportó las cuotas obrero patronales.

Hernández Martínez indicó que este jueves en el marco de la toma de protesta ´dará a conocer pormenores de lo que se encontró en el proceso de entrega recepción en el que sin lugar a dudas recibe un ayuntamiento colapsado, con deudas, que no ti ene ahorro para pagar aguinaldo, que no dejó para liquidar a los trabajadores que estuvieron laborando en su administración y muchas otras anomalías.

Señaló que para resolver las necesidades inmediatas se requieren 400 millones de pesos que ya tiene previsto de donde se van a conseguir, “en el discurso de la toma de protesta habremos de hacer muchas precisiones al respecto, lo que sí les quiero decir que no será un discurso de lamentos, será una postura realista de saber cómo encuentro la administración y la ruta que seguiremos pare resolver los problemas”.

Indicó que desde el primer día se anunciarán acciones que van a llevar a un saneamiento financiero del municipio, porque de entre lo devastado que se encuentra Chilpancingo tiene que renacer, y ser un municipio de progreso.

Finalmente señaló que su gobierno estará siempre promoviendo los principios de la Cuarta Transformación de no Robar, no Mentir, y no Traicionar al pueblo de Guerrero.