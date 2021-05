Mantendrá Ceteg plantón en oficinas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas

Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación anunciaron que se mantendrá de manera permanente el plantón en las oficinas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SEG, conocidas como Casa Blanca y a partir del próximo lunes se radicalizarán acciones ante la falta de atención a las demandas laborales

Los cetegistas no dijeron que tipo de acciones serán las que realicen a partir de este proceso de radicalización, sólo expresaron que será lo necesario para que el gobierno los regrese a ver y puedan sentar las mesas de trabajo que se necesitan para atender la problemática laboral que enfrentan.

José Manuel Venancio Santiago quien forma parte de la comisión política de la Ceteg, indicó que la SEG y la SEP están desconociendo acuerdos que ya se habían tomado y en los que se beneficiaría a trabajadores que tiene años laborando mediante el sistema de contratos.

“El acuerdo es que quien tiene dos o tres años trabajando mediante contratos sería susceptible de ser basificado, y a quienes de manera infame el ex director de personal Genaro Sánchez Espinoza les arrebató sus claves presupuestales se les contrataría nuevamente”.

Sin embargo la SEG y la SEP están desconociendo estos acuerdos y se niegan a entregar las basificaciones y recontrataciones, y eso ha motivado a que se establezca como permanente el plantón en las oficinas conocidas como Casa Blanca y se planificarán nuevas acciones a partir del próximo lunes que estarán escalando de intensidad.

Refirió que durante varios días han estado en manifestaciones pacíficas en diversas oficinas de la SEG pero el secretario de educación Heriberto Huicochea, se niega siquiera a establecer mesas de trabajo, no ve, no oye y no siente los problemas que tiene la educación en Guerrero por eso se el trabajo de la Ceteg será hacer que este funcionario sepa que los maestros están en pie de lucha.