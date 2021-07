Lluvias en Tlapa dejan inundaciones y arrastre de vehículos

TLAPA, GRO.- Dos camionetas arrastradas y varias inundaciones a domicilios particulares y la afectación de la energía eléctrica en diversas colonias de aquí de Tlapa, fue el saldo de las fuertes lluvias que tuvieron lugar en la noche de ayer viernes.

Según información de vecinos de esta ciudad de Tlapa que dieron a conocer a través de las redes sociales, una camioneta Ford, ranger color blanca, doble cabina, fue arrastrada por la creciente de la barranca de Igualita, del Barrio de San Francisco. Estado Lluvias desbordan arroyo El Coacoyul e inunda viviendas en Zihuatanejo

Mientras que en la barranca de los chivos de la colonia Aviación, la creciente arrastró una camioneta color negra.

Las inundaciones a casas particulares tuvieron lugar en las colonias San Francisco y San Diego, donde las barrancas se desbordaron y afectó a decenas de viviendas.

Hasta la mañana de este sábado no se tiene alguna información oficial del recuento de hechos, y la energía eléctrica aún no se restablecía en las diferentes colonias de la periferia por lo que muchas amas de casa no pudieron moler su nixtamal para hacer tortillas y dar de almorzar a sus respectivas familias.