Larsez exige fertilizante para campesinos

Dirigentes campesinos que forman parte de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata” (Larsez) llamaron al gobierno federal a abrir el padrón de beneficiarios del programa de fertilizante para que más de cinco mil miembros de esta organización puedan incorporarse y tener el apoyo para hacer producir la tierra.

Marcial Dircio Ortega, dirigente estatal de Larsez, estableció que mientras el programa fue administrado por el gobierno y los municipios, todos los campesinos que integran las Larsez fueron beneficiados con paquetes de insumos agrícolas, sin embargo, a la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal, el programa se federalizó y se rasuró a miles de campesinos de las listas de beneficiarios.

Señaló que en este momento cerca del 30 por ciento de los campesinos afiliados a la Larsez han sido vetados del programa, "No se vale que el gobierno federal sólo ha dado fertilizante a algunos campesinos, a unos cuantos nada más cuando el gobierno federal aseguró que es regalado para todos".

Ante la situación adversa que tiene con el gobierno federal, los campesinos advirtieron que no participarán en la elección por la Revocación de Mandato, que se llevará a cabo en próximo domingo por considerar que no tiene razón de ser, y que lejos de estar gastando sumas millonarias en ese ejercicio, "deberían invertirlo en fertilizante, porque no se vale que gaste dinero en publicidad, cuando el pueblo nombró al presidente Andrés Manuel López Obrador por 6 años, no por 3".

"Es una campaña de publicidad para alimentar el ego del presidente, en lugar de invertirlo en fertilizante, que no ha llegado a las comunidades".

Además del fertilizante los lideres de la Larsez demandaron tener mesas de trabajo con funcionarios del gobierno estatal y federal a fin de que se generen canales de coordinación y que se pueda acceder a apoyos para implementar proyectos productivos que detonen el desarrollo en los 16 municipios de las regiones Centro, Montaña, Costa Grande y Costa Chica, donde tiene representación la Larzes.

"La Liga no quiere entrar a la confrontación del pueblo con el pueblo, no pretende dañar a la población con movilizaciones, de tal manera que se evitará afectar a la sociedad en nuestras protestas, y en lo que sí estamos de acuerdo es en no participar en la elección por la Revocación de Mandato", Dircio Ortega.