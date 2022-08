La UPOEG no enfrentó a ministeriales: Bruno Plácido

El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio calificó como un montaje del gobierno el supuesto enfrentamiento que habría ocurrido entre miembros de esta organización y personal de la Fiscalía General del Estado, puesto que es incongruente que los hayan agredido o emboscado y sean los agresores donde hay heridos y detenidos.

Plácido Valerio indicó que desde la dirección de la organización no hubo ningún acuerdo o línea para que se agrediera a las autoridades, y hay acuerdos previos en los que la UPOEG siempre ha pugnado por mantener una relación de armonía y coordinación con el gobierno del estado, muestra de ello es que a todos los secuestradores, asesinos o violadores que detiene se los entregan a la Fiscalía.

Destacó que apenas la semana pasada les entregaron un violador, que incluso no se los querían recibir, les decían que los soltaran y luego ellos lo detendrían, pero decidieron entregarlos y después vieron que la Fiscalía publicó la imagen del detenido en sus redes sociales como un logro propio, "se lo comente a la fiscal en el facebook que ese detenido era un logro de la UPOEG y no de la fiscalía".

Sobre el incidente en que se atacó al Vicefiscal y policías que lo acompañaban, dijo que se trató de un montaje que hizo el gobierno con la intención de generar confusión en la organización, porque el vicefiscal supuestamente fue a atener un bloqueo que ya no estaba y en ese momento ya se atendía la mesa de trabajo con el secretario general de Gobierno.

Indicó que el Vicefiscal acudió a la zona usurpando una función ya que la investigación de la delincuencia organizada debe ser realizada por el gobierno federal, pero todo indica que hay un grupo que desde el gobierno del estado pretende desestabilizar a la UPOEG y todo el proceso de organización que se tiene en la Costa Chica.

Acusó a este funcionario de buscar confrontar a la UPOEG con el gobierno estatal, cuando se han tenido buena relación con la Secretaría General de Gobierno y otras áreas.

En relación a los detenidos y los lesionados que dejó el enfrentamiento, Bruno Plácido indicó que aún no se establece si son de su organización, pero indicó que no fue un enfrentamiento que se haya acordado o que tuviera línea, porque su postura siempre ha sido de no confrontación con el estado.

Bruno Plácido, llamó al gobierno a que investigue a los miembros de esta organización y en caso de que se les encuentre vínculos con organizaciones delictivas se proceda en su contra, porque no se destaca que también puedan tener infiltrados que buscan generar violencia, sin embargo es responsabilidad de cada quien actuar fuera de la ley y no tiene que atentar contra la organización sino contra los individuos.

En su caso indicó que no tienen temor de que puedan proceder en su contra y lo detengan, sólo que ya le ha informado a la Fiscalía que si lo detiene tendrán que probarle el delito de lo contrario exigirá que se le reparen daños.

También mencionó que no hay certeza de que quienes fueron detenidos sean parte de la UPOEG porque es muy fácil tomar una playera y decirse policías de la UPOEG, incluso indicó que grupos delincuenciales podrían estar usando esas playeras.