La UAGro es un espacio neutral en cuestión política: Javier Saldaña

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, afirmó que la UAGro, es un espacio neutral en la cuestión política encaminada al proceso 2021, por lo que se mantendrá fuera de actividades proselitistas al interior de todos los planteles educativos.

En entrevista luego de haber puesto en marcha los juegos deportivos clasificatorios estatales rumbo a la CONADEMS y CONDDE 2020 en la escuela de turismo, Saldaña Almazán, expresó que ya fue determinado por los integrantes del consejo universitario, de que dentro de universidad no se podrán hacer actos políticos, "se podrán desarrollar eventos académicos con políticos, pero se deberá de ser respetuosos, por eso yo soy el primero que respeto las instalaciones".

Dijo que se va a proceder en contra de trabajadores de la universidad, que realicen actos de proselitismo en las escuelas, esto, está establecido en la ley y en el reglamento del Consejo Universitario, la función de la UAGro está muy clara su función y misión, la cual, es formar a los mejores profesionistas del estado de Guerrero.

“No son tiempos políticos, son tiempos de trabajo y de unidad para Guerrero, yo no me distraigo en eso, cuando hay muchas cosas por hacer en la universidad actividades muy relevantes, de gestión, de consolidación y en el próximo informe como rector tengo mucho acercamiento con todos los partidos políticos, pero no para un proyecto político, sino para ver como se puede coadyuvar desde la universidad de manera institucional y neutral para fortalecer al estado, no puedo estar pensando en estas cosas y atravesándomele a nadie”, precisó Saldaña Almazán.

Abundó que aquel trabajador de la Universidad Autónoma de Guerrero, que tenga interés en algún cargo de elección popular para el proceso del 2021, en su momento deberá de dejar su actividad laboral al interior de la Máxima Casa de Estudios, para poder seguir trabajando y seguir consolidando a la institución como se ha estado haciendo hasta el momento.

Recalcó que, como rector, no ha pensado en una candidatura para el próximo año, porque el objetivo es trabajar por seguir consolidando la institución y en la realización del tercer informe de las actividades que ha realizado en beneficio de la UAGro y de los universitarios.

En cuanto al tema de la próxima candidatura a la rectoría de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, manifestó que este es un tema en la agenda que se tiene en la universidad para que se `pueda sacar un `proceso unitario que permita seguir avanzando en la universidad.