La próxima semana podrían llegar cenizas de 23 guerrerenses fallecidos por Covid-19 en Estados Unidos

La próxima semana podrían llegar al estado de Guerrero las cenizas de 23 compatriotas que fallecieron en Estados Unidos por contagios de Coronavirus, confirmó el secretario de asuntos migrantes y asuntos internacionales, Fabián Morales Marchán, quien también reveló que se tiene datos de al menos 150 guerrerenses fallecidos en el vecino país.

El funcionario señaló que la situación en estados unidos no es nada agradable para los compatriotas, pues están viviendo un problema fuerte de contagios y defunciones, en las que los cadáveres no se pueden repatriar debido al mismo problema de la pandemia y sólo pueden regresar convertidos en cenizas. Local Acapulco podría regresar al confinamiento si no se cumplen protocolos: Basilio Talavera

Los datos que dio a conocer, dijo que son recabados con la información de consulados que reciben solicitudes de apoyo a los paisanos, sin embargo muchos deciden que sus familiares queden sepultados o incinerados en los estados unidos y no los regresan a México, otros que hacen las repatriaciones de manera particular sin pedir apoyo a las autoridades, por lo que la cifra no engloba a todos los que han fallecido.

Sin embargo, informó que de acuerdo con el último reporte de los consulados, la cifra de fallecidos llegó hasta los 150, por lo que Guerrero ocupa el segundo lugar nacional en muertes por Coronavirus en Estados Unidos, sólo por debajo de Puebla que tiene un registro de más de 400 fallecidos en ese país.

Precisó que New York y Chicago son los estados de la Unión Americana en donde mayormente se han suscitado decesos de migrantes guerrerenses y la mayoría de ellos migró desde los municipios de la zona de la Montaña, Norte y Tierra Caliente.

Resaltó que hasta el momento ningún cuerpo de las víctimas ha sido depositado en la fosa común Covid, cavada hace un par de meses en la ciudad de New York, porque hubo intervención del gobierno de Guerrero, Consulado y de organizaciones sociales.

"Hace un par de horas tuve una conversación con personal del Consulado de Nueva York -en donde nos están apoyando para que las cenizas de las personas fallecidas se puedan trasladar por la vía de valija diplomática, y me avisan que ya dieron a 23 de las personas fallecidas para que sus cenizas se trasladen a Guerrero",.