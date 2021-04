La falta de presupuesto genera una aplicación de justicia lenta: abogados

El presidente de la Barra de Abogados, Adrian Cruz reconoció que la aplicación del Estado de Derecho en Guerrero es lenta por falta de recursos y no habrá justicia.

En entrevista, advirtió que mientras no haya presupuesto, ni herramientas tecnológicas y no haya voluntad por parte de los operadores jurídicos, la administración de justicia va quedar totalmente atrasada. Estado Abogados y desempleados exigen apertura de Junta Local de Conciliación en Zihuatanejo

Recientemente, de acuerdo a un estudio realizado por World Justice Project (WJP), Guerrero se ubica en los últimos cuatro lugares nacionales en el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021.

Los resultado arrojaron que la aplicación del estado de derecho en Guerrero en el tema de investigación penal eficaz es del 0.26 por ciento, mientras que en la procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz es del 0.32, en el tema de derechos de las víctimas es del 0.44, en el debido proceso legal del 0.38, en justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción el 0.35.

El jurista Adrian Cruz, señaló que Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las entidades que más problemas presentan en el tema de procuración y administración de justicia y es porque no hay presupuesto.

Comentó que Guerrero carece de presupuesto para estar en la vanguardia como es el caso de la tecnología y ejemplificó que en el ejercicio fiscal 2021 es la fecha que el poder ejecutivo no emite el presupuesto de egresos y si ya lo emitió no hay un incremento para la administración de justicia.

Recordó que a pesar de que este año, al poder judicial se le pasa la obligación de la migración de las Juntas locales, no se presupuesto dinero para que se haga juzgados laborales ni operadores jurisdiccionales en la nueva materia laboral.

Cortesía | Pixabay

En el tema la aplicación de la justicia, dijo no existen herramientas para que haya una verdadera administración , esto debido a que no hay voluntad por parte de los legisladores ni del poder judicial para que se eficiente la justicia en el estado de Guerrero.

Aseguró también que en el momento, de que el sistema penal acusatorio emigro en el estado de Guerrero, que quedó a medias, por lo que se ha modificado el código penal de procedimientos penales varias veces y se van ajustando a las necesidades de la deficiencias del sistema.

“En el momento de que el estado le dé mayor presupuesto a la administración de justicia en ese momento se va eficientar el poder judicial en sus diferentes ramas y deben de modificarse las normas que rigen la justicia como el código penal de procedimientos penales en materia de ejecución y el código procesar civil en la materia de ejecución”.

Dijo que se tiene una justicia administrativa súper lenta y es la fecha, desde el 17 de marzo que la justicia administrativa no la echan andar , “tenemos un año y dos meses que no existe justicia administrativa”.

“La deficiente justicia de administración en el estado en las diferentes ramas el tema es el presupuesto, mientras no haya presupuesto verdadero que eficiente la justicia no va haber justicia”.

Cortesía | Pixabay

Señaló el presidente de la barra de abogaos, que se tiene un presupuesto en materia de justicia que nada más sirve para pagar salarios y de eso no se trata, sino que se trata de que verdaderamente la justicia repunte.

“En materia federal hay juicios en línea y en materia de estado no hay juicios en línea ni siquiera notificaciones en línea y eso atrasa la ejecución en la administración de justicia y el perjudicado es el justiciable”.

En materia familiar, dijo que al año, cada juzgado en esta materia tiene un promedio de un mil 600 expedientes por juzgado y en Acapulco hay cinco donde se tramitan los expedientes.

Añadió que la pandemia vino a desnudar y a poner de manifiesto las deficiencias del poder judicial.

“Mientras no haya presupuesto y no haya herramientas tecnológicas y no haya voluntad por parte de los operadores jurídicos, la administración de justicia va quedar totalmente atrasada”, insistió.