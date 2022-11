Inseguridad en Zihuatanejo es mediática, dice titular de la SSP

Los incidentes de inseguridad que se han reportado en la zona de Costa Grande y especialmente en Zihuatanejo con mediáticos y no concuerdan con los hechos reales, aseguró el secretario Estatal de seguridad Pública Evelio Méndez, quien dijo que se ha reunido con empresarios, con organizaciones y personas de este lugar y aseguran que no es real las cosas que se denuncian en redes sociales.

Sobre el caso del incendio de una tortillería que se viralizó en redes sociales, luego de que un joven lanzara una bomba molotov, indicó que el suceso se registró hace un mes y la Secretaría de Seguridad logró detener al responsable gracias a cámaras de seguridad que captaron el momento de la agresión.

Agregó que el gobierno estatal mantiene un despliegue policiaco en esta zona en coordinación con fuerzas federales como el Ejército y Guardia Nacional.

"Aquí hay que señalar una cosa si las cosas a nosotros como autoridad nos hace falta que existan las denuncias, porque si están pasando cosas y no las denuncian entonces nosotros quedamos indefensos".

Refuerzo en Tierra Caliente

En lo que se refiere a la Tierra Caliente y Zona Norte Evelio Méndez explicó que se tiene un dispositivo desplegado con más de 170 elementos de la policía estatal, además de otro tanto de la Guardia Nacional y Ejército,

Estableció que el despliegue tiene como foco de atención el municipio de San Miguel Totolapan pro los incidentes de violencia que se han registrado en este lugar sin embargo también atienden el municipio de Apaxtla donde se mantiene tensión por la irrupción de la policía comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), que bajó a apoyar a la población ante denuncias de cobros ilegales que les estaba haciendo la policía Tecampanera.

"Tenemos que estar ahí para evitar que se pueda generar una confrontación entre estos dos grupos de civiles armados, y en general estamos trabajando para dar atención y seguridad a toda la población".

Municipios se resisten a invertir

El secretario llamó a los ayuntamientos a que inviertan en el tema de seguridad y explicó que lo mejor que pueden dejar en sus municipios los actuales alcaldes será una policía estable y certificada, que no tenga que renovarse cada tres años que hay cambio de gobierno.

Mencionó que del rubro del Fortaseg, los ayuntamientos saben que tiene que invertir el 20 por ciento en equipamiento para la policía, en la compra de patrullas, uniformes, y demás implementos que usan las corporaciones, sin embargo hay alcaldes que no lo están haciendo, pero no quiso decir nombres incluso evadió responde cuando se le cuestionó específicamente por el municipio de Chilpancingo donde se tiene funcionando patrullas sin placas, en carros que no son los homologados al Sistema Nacional de Seguridad e incluso sin parabrisas.