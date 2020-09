INE no vislumbra un escenario violento por la elección del 2021: Dagoberto Santos

El presidente del Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, Dagoberto Santos indicó que en Guerrero existen las condiciones para desarrollar el proceso electoral en paz y hasta el momento no hay ningún hecho de violencia que se asocie a este proceso, por ello calificó de tener actitudes protagónicas a quienes buscan a traer reflectores pidiendo treguas.

La postura del responsable del proceso electoral federal en Guerrero, surgió en respuesta al llamado que hace un par de días hizo el obispo de Chilpancingo Salvador Rangel a que previo al proceso electoral se haga una gran tregua en la que participan los partidos políticos, los candidatos, instancias gubernamentales y los grupos delincuenciales que con el poder fáctico y muchas veces trata de imponer candidatos. Local Toman las instalaciones del INE en Acapulco

Dejó en claro que el organismo electoral que preside está centrado solamente en el actual proceso y no en cómo enfrentar los hechos violentos que lo afecten, puesto que hay un gobierno o instancias responsables para ello.

"Entonces, yo creo que el proceso electoral lo construimos los ciudadanos, hay muchas personas que son protagonistas, no tienen los elementos necesarios como para decir: nos vamos a reunir. Nosotros nos estamos reuniendo con quien nos tenemos que reunir"

Insistió en que la violencia no ha sido un factor que atente contra el proceso electoral "Yo no tengo porqué hablar de violencia, no tengo porqué hablar de grupos fácticos, ilegítimos, violentos que se reúnan porque yo en el proceso electoral no los he inmiscuido" y resaltó que la función del INE es la organización le proceso electoral en estricto apego a la ley.

Refirió que en este momento más que un pacto lo que se requiere es que loso partidos políticos y los actores políticos respeten la ley electoral, que no realicen actos anticipados de precampaña, y que en todo caso las instancias electorales sancionen conforme a lo que marca la ley.

“La autoridad electoral debe aplicar la ley, sea quien sea, debe actuar de forma imparcial, que no se someta ni al gobierno federal, ni a las instancias estatales ni municipales”, con ello lograr la meta que es que las instancias electorales reciban el voto y lo cuenten pero que lo cuenten bien.