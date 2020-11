Incrementa ausentismo de alumnos en educación a distancia

En el presente ciclo escolar se está incrementado el ausentismo de alumnos debido a que la mayoría no cuentan con el acompañamiento de sus padres ni de sus maestros, por lo que el tema del rezago educativo afectará al 45 por ciento del millón 120 mil estudiantes de Guerrero.

Así lo externó el ex dirigente de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Publicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, quien explicó que el modelo educativo a distancia que se implementó por no existir condiciones de acudir a las escuelas para dar clases presenciales, ante el riesgo de contagios del patógeno, no está funcionando.

"Lamentablemente, muy pocos padres de familia pueden dar acompañamiento a sus hijos para que tomen las clases virtuales a través de la televisión y las plataformas digitales, lo que provoca que cada día aumente el ausentismo de alumnos", dijo.

"Lamentablemente, muy pocos padres de familia pueden dar acompañamiento a sus hijos para que tomen las clases virtuales a través de la televisión y las plataformas digitales, lo que provoca que cada día aumente el ausentismo de alumnos", dijo.

A esto hay que añadir otros factores, entre estos el más importante, de que la crisis económica provocada por la pandemia impide a los padres de familia tener accesos a las herramientas digitales o carecen de circulante para comprar tiempo aire de internet, además que no todos los maestros cumplen con sus horarios de trabajo y no tienen contacto con sus alumnos y quienes lo hacen, solo es para poder justificar que trabajan y así poder cobrar sus quincenas.

El maestro Moreno Benicio, lamentó que todos estos factores no estén siendo considerados por la Secretaría de Educación Guerrero ( SEG), para hacer un alto en el camino y aplicar nuevas estrategias, que corrijan todas estas fallas y que finalmente se cumpla a cabalidad con el calendario escolar.

Aseguró que el panorama es todavía más complejo en las comunidades rurales, pues pareciera que se olvidan que vivimos en un estado pobre, que en pleno siglo XXI hay poblados sin servicio de energia eléctrica, mucho menos con televisión o internet, en donde la SEG le apuesta a la voluntad de los maestros de que acudan a dejar tareas a sus alumnos, sin importarles si se contagian o no de coronavirus.

Por lo que el año lectivo, concluirá con un bajo aprovechamiento educativo, un ausentismo pronunciado y una importante deserción escolar.