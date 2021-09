Guerrero será santuario para las mujeres: Evelyn Salgado

Evelyn Salgado Pineda es la gobernadora electa de Guerrero y quiere ser la mujer que termine con los cacicazgos, con la corrupción, la que cierre de la brecha de desigualdades que caracteriza a un estado rico en las playas y pauperizado en la Montaña y que margina a las mujeres de las oportunidades más elementales, como el derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo. Así se presenta a la entrevista exclusiva con El Sol de Acapulco y la Organización Editorial Mexicana. Entrará en funciones el 15 de octubre y desde ahora es una decidida promotora de las inversiones en un estado que busca recuperar la industria turística y apuntalar el desarrollo en sus siete regiones y se considera aliada de cualquiera que busque el progreso del estado y de sus 3.5 millones de habitantes.

Guerrero ha sido tierra de caciques. La historia política el estado, leída dentro y fuera, evidencia el dominio de algunas pocas familias que se repartían los gobiernos y los negocios. Pocos creerían que esa realidad iba a cambiar con su llegada a la gubernatura porque ¿qué va a hacer diferente Evelyn Salgado, mujer y joven, en el gobierno de Guerrero, un estado tradicionalista y dominado por cacicazgos durísimos?, le preguntamos.

- Los cacicazgos tienen que terminar. El creerse que son dueños del estado también tiene que terminar. Nosotros somos servidores del pueblo. El pueblo es el que tiene la última palabra y el que tiene que mandar, no nada más una persona, no nada más la figura del gobernador, la gobernadora o de algunas familias o cacicazgos. Eso lastima al pueblo que quiere justicia y bienestar, que caminemos juntos, - asegura y abunda- tenemos que caminar con ellos, tenemos que construir, porque también la paz se construye, el amor se construye, nosotros tenemos que ser constructores de la paz, de diálogo. Me he reunido con diferentes actores políticos, con las diferentes fuerzas políticas, porque tenemos que transitar en una ruta de diálogo, de concertación y de unidad. No puede ser de otra manera: desmitificar la idea de ese Guerrero bronco, para convertirla en un Guerrero constructor, que quiere la paz, la unidad. Los guerrerenses somos unidos, valientes y siempre hemos sido solidarios. Es momento de demostrar que sí se pueden cambiar las circunstancias, que sí podemos salir adelante, como el estado que queremos y podemos ser porque tenemos con qué.

Salgado Pineda reiteró que el principal eje de su gobierno será el combate a la corrupción.

Inversión y desarrollo

Pero origen y destino de esos cacicazgos es la enorme pobreza y desigualdades del estado, que se perciben en todos los municipios. ¿Cómo potenciar el desarrollo en un estado pobre y que recibe pocos recursos?

- Tenemos riquezas naturales, culturales, gastronómicas, histórica, Guerrero es un pueblo de hombres y mujeres valientes. Se trata de dar a conocer a nivel nacional e internacional todas esas bellezas: Tenemos muchas obras de arte que realizan nuestras mujeres indígenas, una gastronomía de envidia, unas playas que para mí son las mejores del mundo y el mejor clima, y unos paisajes maravillosos. Todo eso tenemos que darlo a conocer. Tenemos que lanzar a Guerrero para que esté en los primeros lugares en educación, en turismo, en seguridad. Hay que coordinarse también con los municipios y con el gobierno federal para garantizar la cobertura total de los servicios públicos; pero también en seguridad y en turismo, y la inversión va a llegar por sí sola- afirma.

Preguntamos entonces si la gobernadora electa es aliada de los inversionistas, y casi de inmediato responde: “Se ha dicho mucho que los gobiernos de Morena están en contra de la inversión. Yo aquí he tenido reuniones con empresarios, con inversionistas, con miembros del sector turístico, y todos concluyen en lo mismo, Guerrero necesita también de la inversión, porque hay espacios que necesitan detonarse y que necesitamos que a nivel nacional e internacional sean conocidos. Entonces yo soy amiga y soy aliada de todo lo que signifique progreso para nuestro estado ”.

Y para que ese desarrollo exista, reconoce, necesita fortalecerse la seguridad pública, la gente debe sentirse a salvo en Guerrero y la gobernadora electa adelanta sobre el tema: “Tuve una reunión con el sector turístico y lo que los visitantes y los dueños de hoteles piden es seguridad para que el turista venga a nuestro estado. Tenemos que limpiar bien la casa, que arreglarla bien para que vengan los turistas y recibirlos con los brazos abiertos. Ellos están también muy conscientes y participativos, el gobierno tiene que garantizar la seguridad y dotar a todos los municipios con todos los servicios básicos, recolección de basura, agua, drenaje, todo cubierto y entonces el turismo va a regresar. Es muy importante que vayamos todos por un mismo lado, no pueden ir los empresarios y los ciudadanos por un lado y el gobierno por otro”.

Y la gobernadora electa ha sido una activa promotora de las inversiones en las últimas semanas: “Ya he tenido acercamientos, los veo de buen ánimo. Me dijeron que están contentos de que una mujer esté al frente del gobierno, les da certeza, contrario a los pronósticos que se tenían de que a lo mejor el que estaba una mujer que iba a ahuyentar la inversión o los empresarios. Creo que es lo contrario, ellos se han acercado y han tenido reuniones con empresarios de los diferentes sectores, y han manifestado su voluntad de apoyar a Guerrero ”.

La gobernadora electa es una decidida promotora de las inversiones en el estado. /Foto: Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca.

En la charla con la gobernadora electa adelanta que el principal eje de su administración estará en el combate a la corrupción, contra la que anuncia tolerancia cero, fortalecer la fiscalía anticorrupción, la rendición de cuentas, adiós al diezmo y al moche, seguimiento a las denuncias y fin de la impunidad. “Yo estaré muy al pendiente de esas denuncias para acabar con esta práctica que ya estaba institucionalizada como algo muy normal. Los empresarios y constructores lo tenían ya proyectado en su presupuesto, y yo les digo que no tiene por qué ser así. Esto da a los empresarios certeza, tranquilidad de que su inversión está segura”.

Como hemos oído ese discurso en boca de muchos antes, queda preguntarle por qué deberíamos que creerle: “Yo sé que lo han escuchado muchas veces de muchos políticos con grandes trayectorias, pero en esta ocasión, me pueden decir 'tú no tienes una gran trayectoria política', y lo que podrían pensar que mi debilidad es mi gran fortaleza. No tengo esa experiencia y gran trayectoria en robar, eso sí no tengo ”.

El desarrollo también es cuestión regional

Además de reconocer las desigualdades entre las siete regiones del estado, para las que propone presupuestos diferenciados que atiendan a las necesidades de cada zona, Evelyn Salgado advierte que el combate a la inseguridad y la promoción del desarrollo económico, son cuestiones que trascienden las fronteras del estado. “Tuvimos una reunión para hacer la alianza de los estados del pacífico con los gobernadores de Michoacán, de Colima y tenemos diferentes reuniones con los estados hermanos para que podamos crear políticas públicas, alianzas, proyectos, para que podamos detonar el avance de los estados. Es algo muy importante, ya no vamos a decir que los estados del norte son los del progreso, y que los del sur no queremos avanzar. Hay que tejer alianzas con los diferentes gobernadores.

También se ha reunido con Andrés Manuel López Obrador y con el gabinete federal, “el presidente siempre empático, receptivo. Quiere mucho a Guerrero, me lo ha manifestado de esa manera, que vamos a contar con todo el apoyo, él tiene muchos planes también para nuestra Montaña, para nuestros pueblos indígenas, platicamos de eso, de los recorridos que hemos hecho en esas zonas, que necesitan de todo el apoyo de los gobiernos federal y estatal, y él siempre está en la mejor voluntad de apoyar a Guerrero, y yo se lo creo. Vienen grandes cosas para Guerrero, vamos a abrazar todos los programas federales, apoyar los que existen, pero también fortalecerlos ”.

"Debe procurarse ver a las mujeres por las acciones que realizan, por sus propuestas". "Es momento de demostrar que sí se pueden cambiar las circunstancias", afirma. "Hay que tejer alianzas con los diferentes gobernadores".

El Santuario de las Mujeres en Guerrero

La trayectoria política de Evelyn Salgado, a sus 39 años, se ha especializado en temas de la mujer. Y por ello cuando se le pregunta por el matrimonio infantil, la violencia contra las mujeres en el estado y la marginación parece abundar más en el tema, “Guerrero tiene que ser un santuario de las mujeres, vamos a trabajar para erradicar la violencia hacia la mujer en todos los términos y figuras que exista, eso tiene que terminar y vamos a iniciar con La Montaña ”.

Se asigna, además, un grado de responsabilidad mayor porque “por primera vez en la historia va a llegar una mujer al gobierno del estado, es muy importante porque anhelamos tener esa igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, que se vea en los hechos , que no nada más opere en el discurso. Empezamos con el gabinete paritario, y que las mujeres estén en la toma de decisiones, no más nada en algunos puestos de relleno. Es un doble reto, ser mujer, ser joven, y demostrar que tiene la voluntad y la capacidad; que las mujeres podemos hacer grandes cosas, vamos a caminar juntas, de la mano, desmitificar esa parte del bronco Guerrero, y convertirlo en el Guerrero con esperanza, que quiere ser próspero, tener bienestar, eso es lo que vamos a demostrar ”.

Y por supuesto que queda pendiente el tema de la despenalización del aborto, y advierte que frente a los avances de otros estados en el tema, el que gobernará no puede quedarse atrás: “hay que hacer foros, mesas, escuchar a todos… y que determine la mayoría”, aunque ella se pronuncia por la libertad de decidir.

La violencia política de género

Después de un atípico proceso electoral, la gobernadora electa se reconoce víctima de violencia política de género durante una campaña en que, asegura, se invisibilizaron sus propuestas y se privilegió su afición por el canto. “Nos preparábamos, dábamos el discurso, las palabras, las propuestas y al final la gente decía, pues que cante. Entonces, al otro día lo que aparecía (en los medios de comunicación) era Evelyn Salgado cantó “Como la Flor”, entonces no había propuestas o parte del discurso que nosotros hacíamos y pues nada más se quedaban con que cantó ”.

Y adelanta que debe procurarse ver a las mujeres por las acciones que realizan, por sus propuestas, ir al contenido de su discurso “a lo que hacemos las mujeres” en la forma, pero más en el fondo.

Entre otras propuestas que lamentan se hayan invisibilizado están la de “atención a los pueblos originarios indígenas y afromexicanos, tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos allá en La Montaña, es por eso que la gira del agradecimiento la iniciamos en Cochoapa y Metlatonoc, terminamos en Tlapa. Una de las principales políticas públicas va estar encaminada a atender a los pueblos de La Montaña”, el gabinete paritario y el combate a la corrupción, sobre las que asegura, no claudicará.