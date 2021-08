Guerrero, en alerta por lluvias y mar de fondo

Guerrero se mantiene en alerta ante las lluvias provocadas por el huracán "Grace" que afectan a gran parte del territorio nacional.

Hasta el mediodía de este sábado, solo se reportaban lluvias en las regiones Norte, Centro y Montaña, según el reporte de la Secretaría de Protección Civil (PC).

Según la Comisión Nacional del Agua, "Grace" perdía fuerza al ingresar a la masa continental en el centro del país, específicamente a unos 20 km de Texcoco, en el Estado de México.

Los reportes desde diversos puntos de Guerrero señalaban únicamente lluvias de ligeras a moderadas en la mayoría de los casos e intensas en algunos puntos del estado, sin incidentes de gravedad.

PC dio a conocer sitios de internet donde se puede consultar el atlas de riesgo y la ubicación de refugios temporales: https://t.co/NeDFMiphuh y https://t.co/gqzcNoDZcN

A la par, la dependencia mantiene vigilancia en las costas de Guerrero, específicamente en las playas más concurridas por los efectos del llamado fenómeno de Mar de Fondo.

Por ello hizo el llamado a extremar medidas de precaución en zonas de playa, no realizar deportes acuáticos, no introducirse al mar, no caminar en la franja de arena y atender las recomendaciones del personal en las zonas.