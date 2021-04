Ganarán con Mario Moreno en las urnas: Jesús Zambrano

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva aseguró que a pesar de que aún no se ha definido si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le regresará o no la candidatura al aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, le van a ganar en las urnas el próximo seis de junio.

En su discurso en el arranque de campaña del candidato a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, Zambrano Grijalva aseguró que para que en Morena están “pasmados” y no han podido arrancar la campaña por lo que en la coalición Va por Guerrero “llevamos un triunfo de vencedores”.

“Está todavía por definirse si le van a regresar la candidatura a nuestro principal adversario político, si le van a regresar o no la candidatura a este descrédito podría yo decir para no calificarlo de otra manera, a éste personaje político, de lo que no debe ser el ejemplo de la buena política”, dijo.

Ante los presentes, el líder del partido del sol azteca señaló que para que no se propale que quieren ganar en la mesa lo que no pueden ganar en las urnas, deben regresar la candidatura a “ese individuo” (en alusión a Félix Salgado) y dijo que su convicción es que “pongan a quien pongan allá le vamos a ganar con Mario Moreno”.

“Es más que le regresen la candidatura a Félix Salgado para ganarle en las urnas, para que no digan que le ganamos en la mesa, le vamos a ganar en las urnas el próximo seis de junio y aquí le vamos a clavar la cruz a ese supuesto proceso de transformación esa esa falsa izquierda y cuarta transformación”, dijo.

El dirigente perredista, afirmó que “aquí tenemos ya a un hombre muy probado (Mario Moreno Arcos) en muchas batallas, en muchas responsabilidades, allá nos ofrecen a un violador sexual, a un violador de la ley”.

Criticó la actual administración que encabeza Adela Román Ocampo y la consideró “pésima” además de señalarla porque “ha hundido a Acapulco” y pidió reorientar la votación para ganar la mayoría de los curules del Congreso de la Unión para rescatar al país”.