Fiscalía sigue sin resolver denuncia contra Félix Salgado

A casi un mes que se turnó la denuncia contra el virtual candidato de Morena a la gubernatura del estado, Félix Salgado Macedonio por presunta violación cometida en contra de una ex trabajadora de un periódico de Acapulco, la Fiscalía de Guerrero no ha resuelto si se va a judicializar o no, debido a que continúan en análisis.

El pasado 20 de enero, el Fiscal General de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, aseguró que el senador con licencia y candidato a la gubernatura por Morena, Félix Salgado Macedonio sólo tenía pendiente una denuncia por el delito de violación que aún continuaba en estudio y valoración jurídica que es la carpeta de investigación 1203027010000202017. Estado Feministas protestan en Chilpancingo contra candidatura de Félix Salgado Macedonio

Esta denuncia, se informó, continúan en revisión y análisis en la Dirección General Jurídico Consultiva donde aún no se determina algún ejercicio de acción penal o decretar el no ejercicio de la acción penal contra el presunto responsable.

El ganador de la elección interna de Morena para ser candidato a la gubernatura de Guerrero por el partido Morena, Félix Salgado Macedonio, fue acusado en la “carpeta de investigación 1203027010000202017 e iniciada por la víctima de identidad reservada J.D.G.” por presunta violación.

Cabe destacar, que la segunda denuncia que turno la Fiscalía General de la República (FGR) FED/FEMDH/FEVIM-TRA-GRO/0000341/2020 ahora bajo el número 12030270400032070121 a la FGE en contra de Félix Salgado y en agravio de la víctima de identidad reservada, por el tiempo transcurrió la acción penal por el delito de violación contra el imputado se encontraba prescrita.

Esta segunda denuncia fue presentada en noviembre del 2020 sobre supuestos hecho ocurridos en 1998, es decir, 22 años después.