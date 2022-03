“Festival del Títere” va sin apoyo de la UAGro

La Universidad Autónoma de Guerrero negó apoyo a un grupo de artistas locales para realizar en sus instalaciones el festival “Semana del Títere”, que año con año realizan en el marco del Día mundial de la Marioneta que se conmemora el 21 de marzo.

José Gustavo Santos Rendón, quien dirige la compañía “el Autobús del Títere”, relató que él ha sido becario de la Universidad Autónoma de Guerrero y los últimos dos años utilizó espacios como el centro cultural del a Universidad y el Teatro José Juárez para realizar talleres de elaboración de marionetas, y realizar funciones.

La actividad fue todo un éxito se tuvo importante participación de personas de todas las edades elaborando títeres que como evento final se utilizarían en una función de teatro, “obviamente que el taller tuvo un costo de recuperación para el pago de materiales y solventar gastos de operación, además de apoyar a los artistas que participaron en los talleres”.

Debido a eso la Universidad negó que los titiriteros hicieran uso de los espacios culturales que tiene y con el pretexto de que no tiene recursos negó apoyo a esta actividad, por ello los titiriteros crearon un programa que será itinerante y estará en espacios culturales privados, en colonias populares y algunas plazas, además obtuvieron financiamiento de diversas fuentes privadas para solventar l os gastos y hacer un festival aún más importante que el de años pasados pues permitirá que la cultura salga de los recintos oficiales y vaya a zonas marginales.

Santos Rendón a quien la mayoría de la población conoce como “el vampi”, indicó que cuando ya tenían todo el programa armado para realizarse en la Colonia Emperador Cuauhtémoc, en la plazoleta del Barrio de San Antonio, y en espacios como el salón de Té “Sita”, donde el 25 de marzo habrá una función de títeres para adultos, de la Universidad les llamaron para informarles que siempre si había recursos y que apoyarían en la compra de materiales pero con la restricción de que ellos indicarían que necesitan y una persona de la administración central acudiría a comprar y se los entregaría.

Además les confirmaron que no podrían utilizar el centro cultural porque ahí no puede haber cuotas de recuperación, y en caso de que se cobrara algo el recurso tendría que ingresar directo a las arcas de la UAGro, “ósea que lo que ellos querían es que les regaláramos el trabajo que ya traemos hecho, pero les dijimos que no se preocupen que ya resolvimos el financiamiento y conseguimos espacios con amigos de tal manera que habrá un festival de títeres mejor que otros años”.

“Tenemos más de 20 años en la actividad de titiritero y siempre hemos sido autogestivos, por eso no nos preocupa que una institución nos niegue apoyo, sabemos como hacer para buscar con particulares que te apoyan con una parte, y luego otro con otra hasta que se completa”.