Félix Salgado Macedonio sin moral para gobernar Guerrero: Marko Cortés

Tras afirmar que Félix Salgado Macedonio no tiene solvencia moral para gobernar Guerrero y que debería de estar en la cárcel, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Antonio Cortés Mendoza, pidió que se hagan todos los candidatos un examen toxicológico.

Lo anterior lo expresó en conferencia de prensa que ofreció en Taxco de Alarcón, acompañado por el dirigente estatal del PAN, Eloy Salmerón Diaz, en donde tuvo este único evento, de los tres que tenía programados en su visita a Guerrero.

"Vengo a decirles a los guerrerenses que razonen bien su voto, pensando realmente en el futuro que se tiene que empezar a construir en el presente", apuntó.

El líder del panismo nacional, Cortés Mendoza, dijo que no entiende como alguien que tiene todas las acusaciones pueda llegar con solvencia moral a gobernar. No la tiene y nosotros pedimos que todos los candidatos se hagan la prueba toxicológica, para ver que traen químicamente cada uno.

Porque se dice tanto, se escucha tanto, hay tantas denuncias, que -- Salgado Macedonio-, es una persona que no solo amedrenta y violenta a la mujer, sino que también tiene graves vicios, entre ellos puede ser el alcohol u otros y, Guerrero no merece un gobernador así", apuntó.

Indicó que requerimos un país en donde la ley se aplique, Félix Salgado Macedonio debería de estar en la cárcel no de candidato y es donde vemos que con el gobierno morenista la justicia no es pareja, se busca amedrentar a otros gobernadores y perseguir a los adversarios, pero no dijeron ni pio cuando al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le ve recibiendo fajos de dinero por quien iba a ser el zar de la transparencia en el reparto de las medicinas.

Afirmó que fue puro circo que se iba a investigar, "así es este gobierno morenista".