Federación implementará operativos especiales para pagos de programas sociales: Amílcar Sandoval

El delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, informó que, se llevarán a cabo en los próximos días varios operativos especiales para pagar los apoyos económicos a los más pobres, como adultos mayores y personas con discapacidad, porque necesitarán el recurso para pasar la contingencia por el Coronavirus.

En su participación en la conferencia conjunta con el gobierno del estado en Chilpancingo, el funcionario federal, dijo que modificarán la forma de pago para no hacer aglomeración de personas, pero los programas sociales deben llegar a los que menos tienen, como lo instruyó el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Local Cierran de manera temporal 570 empresas en Acapulco por Covid-19: Canaco-Servytur

“Vamos a hacer una convocatoria dosificada, a los beneficiarios les va a llegar una invitación y acudirán a un lugar donde guardaremos la sana distancia para que cobren su dinero y puedan hacer frente a la contingencia, vamos a hacer horarios específicos para evitar aglomeraciones”, detalló.

Asimismo, Amílcar Sandoval, pidió a los beneficiarios respetar la programación que se hará y no acudir si no son llamados ese día, porque se trata de evitar la reunión de muchas personas, y recomendó a los adultos mayores que presenten síntomas como tos, fiebre y dolor en el cuerpo a que no acudan y manden a sus auxiliares.

Adelantó también que, se activarán todos los pagos que estaban suspendidos de forma ordenada, además en los operativos que realizarán contarán con brigadas médicas, gel antibacterial y otros insumos para prevenir el contagio de COVID - 19, una vez que se ha entrado a la etapa dos en el país.