Familia Salmerón, pieza fundamental en la creación de la UAGro

La participación de la familia Salmerón en el movimiento de 1960, fue determinante para poder lograr la desaparición de poderes en el estado y finalmente la creación de la Universidad Autónoma de Guerrero, en las actividades de aquel año participaron de manera intensa al menos cinco miembros de la familia que hoy guarda el mayor acervo fotográfico del movimiento y la represión, entre estos la entonces jovencita Iris Salmerón.

“Cuando el movimiento comenzó yo era estudiante de preparatoria y simpatizaba con la propuesta de Jesús Araujo de que Guerrero necesita una Universidad porque las familias no tenían posibilidad de enviar a sus hijos a estudiar a la ciudad de México, por eso se entregó el pliego petitorio que primero fue ignorado por el gobierno de Caballero Aburto ”, relató doña Iris Salmerón una mujer que desde el inicio se involucró en la organización de contingentes además de apoyar a su hermana Eva, que para ese entonces se desempeñaba como corresponsal del periódico nacional“ La Prensa ”.

Doña Iris recordó que tras decepciones en la respuesta de atención al pliego petitorio el comité estudiantil determinó el 21 de octubre instalar las banderas de Huelga en el edificio del entonces Colegio del Estado, después se realizaron algunos llamados del gobierno para establecer diálogo en el que no hubo respuestas positivas.

“Mi madre Eva Catalán, fue la primer persona que llegó a solidarizarse con el movimiento, llevó una olla de café y un canasto de pan para ofrecerlo a todos los que estábamos instalados en la huelga y se quedó a apoyar hasta el último momento”.

El día 6 de noviembre se realizó una marcha que se acercó a lo que hoy es el zócalo, ahí fuimos cercados por elementos del ejército mexicano que llegaron de todas las calles y directamente fueron a atacarlos “en ese momento venía al f rente del batallón el general Morales y él personalmente encabezó la represión ”.

“Disculpen que llore, pero apenas recuerdo esos momentos y parece que vuelvo a vivir esos momentos de dolor, de rabia, de angustia que pasamos ante la agresión de los militares que salían de todas las calles para agredir, para golpear”.

Detalló que en ese momento se encontró al micrófono Imperio Rebolledo, quien en ese momento recibió un golpe con la culata del rifle en plena cara, que le ocasionó perder un ojo, en ese momento yo tomé una antorcha que llevábamos encendidas porque estaba empezando a oscurecer y me abalancé contra el militar, sin embargo, no lo logré, “en ese momento sentí como las bayonetas me cortaron las muñecas y después un golpe me lanzó varios metros”.

“El ejercito logró su cometido y disolvió la marcha, quienes íbamos al frente tuvieron que salir huyendo, al día siguiente nos concentramos en el edificio del colegio del estado y vimos que un gran contingente de personas se acercaba, en ese momento pensamos que seriamos desalojados , pero cuando la muchedumbre se acercó pudimos apreciar que portaban pancartas de apoyo, pues la represión lo que consiguió fue hacer que sindicatos, organizaciones, y los barrios de Chilpancingo se volcaran en apoyo para el movimiento de los jóvenes que no reclamaban más que la posibilidad de tener educación ”.

Iris Salmerón contó su experiencia. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

La siguiente fecha importante del movimiento es entre el 23 y 25 de noviembre cuando el ejercito pretende ingresar al edificio docente y se congrega el pueblo completo para impedirlo, se llama desde micrófonos y se tocan las campanas de todas las iglesias para convocar a la defensa de los estudiantes, “ese día se pudo impedir que tomaran el edificio pero el ejercito instaló un sitio alrededor del edificio que impidió a mi madre y dos de mis hermanos salir del edificio docente, ahí se mantuvieron hasta el día de la masacre el 30 de diciembre ”.

Al relatar los ocurrido aquel 30 de diciembre en que se asesinaron a decenas de personas, doña Iris irrumpió en llanto y dijo, “yo vi caer un niño frente a mí, la bala me pasó cerca de la cara y se impactó en el menor que estaba adelante, esa es una experiencia que me dejó marcada y que aún recuerdo con mucho dolor ”.

Fotografías de prensa

La labor de Iris Salmerón el día de la masacre no fue sólo la de defenderse, tuvo que apoyar a su hermana Eva que en ese momento se desempeñaba como corresponsal del periódico la Prensa, y quien valientemente se paró en medio de la trifulca a tomar las fotografías.

Después le entregó a ella el material para que se fuera a su casa a revelarlo, finalmente se reunieron en su domicilio y determinaron que sería la misma Iris a sus 16 años corriera el riesgo de ir hasta la ciudad de México a entregar las imágenes al periódico .

Para salir de Chilpancingo rumbo a la ciudad de México escondieron las fotos en diversas partes de sus ropas, después se fue en un taxi alquilado, “nos fuimos con mucho temor porque para ese momento se he instalado retenes del ejército en todas las entradas y salidas de la ciudad, ahí las que tuvieron que pasar y afortunadamente hubo un director policial que les dio paso sin que los revisaran y encontraran las imágenes “creo que fue como un ángel que dios nos envió”.

En la ciudad de México llegaron hasta la redacción de la Prensa, “Me recibí Manuel Buendía, cuando vi las fotos me dijo, con esto la Prensa se despide (era la última publicación del año)”.

“Indiscutiblemente que las fotografías logradas ese día tuvieron mucho que ver con el triunfo del movimiento que llegó días después y del que fuimos notificados pro la entonces diputada Macrina Rabadán, ella me llamó y nos dijo, hay desaparición de poderes en Guerrero, en ese momento salimos a festejar y así lo hicieron en todos los barrios ”.

Doña Iris Salmerón Catalán, quien ACTUALMENTE Resguarda Todo el material de gráfico Que Su Familia logro Durante en el movimiento del 60, Indico Que es muy complicado mantenerlo Porque Requiere Trabajo Especializado para su Preservación, Mismo Que no podra Tener pecado Apoyo de Alguna Institución, dado Que son cientos de negativos y fotografías que necesitan estar en condiciones controladas de humedad, temperatura, polvo, almacenamiento y otros factores para que el material original se preserve de forma correcta.