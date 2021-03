Fallece sacerdote Emmanuelle Cueto Ramos; clérigo acapulqueño radicado en Perú

Originario de Acapulco y desde hace dos años radicado en Perú, este fin de semana falleció, víctima de cáncer, el joven sacerdote Emmanuelle Cueto Ramos, quien a sus 31 años se había convertido en influencer de las redes sociales con páginas donde promovía la religión católica, en su juventud el clérigo fue pandillero, consumió alcohol y drogas, y practicó grafitis, finalmente enmendó su camino y se entregó a la vida cristiana.

En los últimos mensajes que transmitió el sacerdote para sus más de 150 mil seguidores de fácebook y 280 mil en Tik-tok, pidió que no rezaran ni pidieran a Dios que lo sanara, sino que pidieran que el creador hiciera su voluntad con la vida el padre Emmanuelle. México Pide Iglesia católica evitar nueva ola de Covid-19 en Semana Santa

“Si Dios me quiere me va a sanar, si me quiere mucho me llevará a él”, fue una de las posturas que asumió el sacerdote quien antes de fallecer había perdido la vista completamente pues el cáncer que se le detectó se encontraba inicialmente en el ojo izquierdo.

Cueto Ramos, mencionó que seguiría el ejemplo de San Ignacio de Antioquia, quien cuando iba a ser echado a los leones por el imperio romano y se enteró que algunos feligreses planeaban rescatarlo les pidió no quitarle el derecho a morir, “Quiero ser trigo triturado en la boca de los leones para ser convertido en pan bendito de Dios”, hoy también les pido que no oren por mi sanación, sino porque Dios haga su voluntad.

Al sacerdote le diagnosticaron un tumor que inicialmente se consideró benigno, se encontraba en un ojo y no había posibilidades de dar mucha atención debido a la pandemia de covid-19, estudios realizados meses después confirmaron que se trataba de un tumor cancerígeno que estaba creciendo muy rápido y por el sitio donde se alojó era imposible de extirpar.

Los médicos en Perú decidieron dar radiaciones paliativas, no curativas, pues se trataba de un cáncer en fase tres es decir terminal.

El Padre Emmanuelle, fue miembro de los Apóstoles de la Palabra y creador de la página de Facebook Memes Católicos Recargado Mex, que cuenta con más de 150 mil seguidores, llegó de México a Perú en noviembre de 2019.

En los últimos meses tanto en Perú como en México redes sociales se difundió un petitorio para elevar plegarias a Dios por el presbítero Emmanuelle, a quien se le catalogó como “un defensor de la liturgia”, “un sacerdote con cáncer y sin cura, que nos ofrece esperanza y testimonio” y que es “consciente de que el sufrimiento es el camino más corto para llegar al Cielo”.

En sus últimos tuits publicados en julio, Emmanuelle Cueto escribió que “para alguien que quiera ser santo, sufrir no es opcional, sino un supuesto esencial, es oportunidad para santificarse y salvarse. Y la muerte, vista con la mirada cristiana es esperada; pero cuando la muerte es vista con la mirada humana, ésta es temida”.