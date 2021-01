Exige MC al INE no registrar candidatura de Félix Salgado

La dirigencia estatal del partido Movimiento Ciudadano entregó formalmente una solicitud al Instituto Electoral y e Participación Ciudadana del Estadio de Guerrero para que se haga cumplir el acuerdo del Consejo General del INE que busca prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y en este sentido no se acepte el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador por el partido Morena.

El documento fue entregado por el coordinador estatal del partido, Adrián Wences Carrasco, quien calificó de inadmisible, vergonzoso, impresentable e inelegible a Félix Salgado Macedonio por la denuncia de violación que pesa en su contra desde hace varios años y que por tráfico de influencias se envió a archivar pero aún se encuentra activa.

En entrevista, Wences Carrasco señaló que en un encuentro realizado ayer con mujeres, las participantes solicitaron al partido pronunciarse sobre el caso de Félix Salgado y proceder hasta donde legalmente sea posible para evitar que un presunto violador pueda acceder a un cargo tan importante como el de gobernador.

Los lineamientos a los que hace referencia Wences, que el Consejo General del IEPC debe hacer efectivos, son unos formatos donde los aspirantes a ocupar cargos de elección y puestos públicos, en los que tienen que realiza una declaración bajo protesta de decir verdad que, no hayan sido sancionados por violencia intrafamiliar, delitos sexuales o por ser un deudor alimentario con resolución firme.

El líder partidista indicó que el documento fue entregado oficialmente, se recibió y ahora sólo falta que le den el trámite, pues el Instituto tendrá que presentarlo en una sesión plenaria, analizarlo y emitir una resolución al respecto.

Se le cuestionó directamente si con esta denuncia que presentó Movimiento Ciudadano no buscan beneficiar a Luis Waltón para que sea electo candidato de Morena a la gubernatura, a lo que respondió que no es algo que esté en la mente del partido pues están trabajando en su propia ruta para la gubernatura y en unos días presentaran su abanderada que será una mujer, "No podemos decir el nombre aún porque tenemos tres mujeres en el partido que están participando y todas tienen méritos y para ser abanderadas y ganar la elección".