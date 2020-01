Exige el PAN en Guerrero transparencia en programa de fertilizante 2020

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero, Eloy Salmerón Díaz, exigió al gobierno federal que trabajen de manera coordinada en el tema del fertilizante para que no dejen sin este insumo a los campesinos de esta entidad sureña porque este 2020 no tendrán pretexto para fallar.

En conferencia de prensa, Salmerón Díaz, solicitó también que se transparente el padrón de beneficiarios y que no se utilice con fines políticos por parte de los servidores de la nación, como ocurrió el año pasado.

"Hay miles de campesinos a los que no les llegó el fertilizante el año pasado que no pudieron sembrar, este año no tienen excusa, que haya coordinación con los alcaldes y con el gobierno del Estado", expresó.

Asimismo, Eloy Salmerón, pidió al delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, que dejen de utilizar los programas sociales con fines políticos y transparenten el padrón de los beneficiarios para saber en quien se están invirtiendo los recursos.

Detalló que, los programas como jóvenes construyendo el futuro funcionan con moches y no hay certeza de su funcionamiento, por lo que consideró que solo están creando una fuerza política para verse beneficiados en las elecciones del 2021.