Estímulo al IEPS ayudará a incrementar ventas en consumo de combustible: Gasolineros

Ante la reactivación del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para evitar el alza a la gasolina, el presidente de la Asociación de Gasolineros de Guerrero, Marino Gutiérrez dijo que ayudará a que se incremente sus ventas en el consumo del combustible, que han caído en un 50 por ciento desde hace un año.

"Pues en teoría sí está un poquito más barata la gasolina, la gente consume un poco más y vendemos más litros, entonces claro que beneficia por todos lados".

Consideró que la gente aprovecharía y llenaría más sus tanques al registrar un estímulo fiscal en el precio de la gasolina.

“Aunque estén saliendo muy poco a la calle por el tema del Semáforo Rojo, el consumidor aprovecharía y llenaría su tanque, pero claro que ayudaría a que hubiera más ventas, pues tratamos de vender volumen y litros”.

La Secretaría de Hacienda, en un comunicado explicó que se reanudó la medida que no aplicaba desde marzo del 2020 para que el precio de la gasolina no aumenten en términos reales, aclarando que los precios no son fijados por el gobierno, sino que depende de las condiciones de los mercados.

El líder de los empresarios gasolineros en Guerrero, Mariano Gutiérrez, dijo que lo único que ayuda el subsidio del IESP es bajar el costo de la gasolina, ya que el dólar y el precio internacional está subiendo.

“Está subiendo por el efecto del dólar y el efecto de la cotización internacional de la gasolina eso son los factores que están aumentado más, entonces, como puede seguir subiendo es donde va aplicar este subsidio del impuesto especial que es el IEPS y que ahorita anda entre 12 a 15 centavos el litro”, explicó.

Recordó que el IEPS representa casi 5 pesos el costo en el litro de la gasolina, es un impuesto muy grande en el precio del litro de gasolina.