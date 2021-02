Escuelas particulares de Guerrero continuarán con clases a distancia

Las escuelas particulares del Estado de Guerrero, no regresarán a clases presenciales el primero de marzo, como está convocando la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (ANFE-ANEP), sostuvo el asesor general de las Escuelas Particulares incorporadas del Estado, Celso Sánchez Castillo, quien dijo que lo harán cuando la Secretaría de Salud lo autorice y se esté en color verde.

En entrevista, aclaró que no pertenecen a la ANFE-ANEP y por tanto, no acatarán esta convocatoria y seguirán respetando los protocolos sanitarios, así como las instrucciones de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de la Secretaría de Salud del estado, de no acudir a los planteles para evitar contagios de coronavirus. Estado Pide Héctor Astudillo reforzar trabajos de seguridad en Guerrero

Aseguró que, hasta el momento se ha cumplido al pie de la letra con los protocolos sanitarios y se acata el modelo educativo a distancia, tal y como se lo estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que se utilizan las plataformas digitales y el material pedagógico correspondiente al plan escolar del ciclo escolar 2020-2021.

El empresario de la educación, Sánchez Castillo, admitió que, hay una institución de las escuelas particulares incorporadas del Estado de Guerrero, que está dando clases presenciales, de la cual no proporciono datos, pero hizo la pertinente aclaración que es bajo su propia responsabilidad y en el supuesto que llegará a ocurrir algún incidente derivado por la pandemia, deberá de asumir las consecuencias.

Mientras que el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, dijo que no tenía conocimiento del tema, pero este lunes acudió a una reunión, precisamente, en donde se abordó lo referente al tema del semáforo epidemiológico, por lo que pidió que se le diera tiempo para hacer una declaración más precisa sobre esta convocatoria.