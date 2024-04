Escuela en Chilpancingo recula en prohibición de lavarse las manos

El "Centro Escolar Chilpancingo", institución de educación privada en la capital de Guererro, reculó en la decisión de impedir que los estudiantes utilizaran agua para lavarse las manos durante el receso como una medida para aminorar las complicaciones que les genera la falta de agua; la escuela particular informó en una carta que se ha resuelto el problema y como medida adicional se implementó un programa riguroso de reciclaje del agua.

Los directivos explicaron que el problema no es lo que cuestan las pipas de agua sino que no hay agua en los pozos donde cargan las pipas y tardan hasta cinco días para abastacer a la institución.

La semana pasada padres de familia denunciaron que las maestras pidieron a sus niños no lavarse las manos antes de ingerir sus alimentos o después de ir al baño, eso se compensaría colocando gel antibacterial, el hecho derivó en inconformidades por parte de los tutores que buscaron dialogar con los directivos del plantel pero al final no hubo posibilidad de tener ese diálogo y la institución emitió un comunicado aceptando que fue una mala decisión pero ya se corrigió.

"Ofrecemos una gran disculpa por haber manejado de manera inadecuada la información respecto al uso del agua, ya que al decírselo a los (as) alumnos (as) se mal interpretó. Se debió haber hecho a través de una circular, poniendo de su conocimiento las estrategias a implementar para el cuidado del vital líquido", señala el documento dirigido a los padres de familia.

La decisión de prohibir el lavado de manos se justificó destacando que el problema del agua no es del "Centro escolar Chilpancingo" sino de todo el mundo: "Lamentablemente al manejarse la información equivocada se generó una serie de dudas, preocupaciones e incertidumbre al respecto, pero a través de este escrito, queremos hacer la aclaración que, de ninguna manera se dejarán de lavar las manos los (as) alumnos (as), entendiendo que únicamente pedimos responsabilidad en su uso y cuidado".

Agua usada para lavarse las manos será reutilizada

Como medida adicional para paliar el problema, el agua que los niños utilicen para lavarse las manos será reutilizada para el llenado de depósitos de sanitarios o para limpieza de pisos, también trabajarán dentro de los salones de manera constante en pláticas de concientizando del cuidado del agua para evitar su mal uso y desperdicio.

Una parte del documento genera una situación para la reflexión:

"El tema no es el gasto económico, sino que se está agotando el agua de los pozos para el llenado de las pipas, por lo cual el servicio se está retrasando hasta por 5 días".

Con ello se confirma lo que han señalado las autoridades de Chilpancingo en torno a que la falta de abasto de agua en las casas no es por falta de voluntad, es por falta de agua en los pozos un tema que se generó porque el año pasado llovió muy poco y los mantos freáticos se encuentren en su nivel más bajo de la historia.